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19.05.2021 22:11
Рубрика: Общество

Байкал будет чистым

Уровень накопленных загрязнений снизится наполовину к 1 октября
Текст: Ирина Штерман (Иркутская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 109(8460)
За четыре месяца на локальных сооружениях в Байкальске планируется очистить 70 тысяч кубометров надшламовых вод. Об этом заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в ходе визита в регион руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланой Радионовой.
Светлана Радионова и Игорь Кобзев оценили состояние промплощадки Байкальского ЦБК. Фото: пресс-служба Росприроднадзора Светлана Радионова и Игорь Кобзев оценили состояние промплощадки Байкальского ЦБК. Фото: пресс-служба Росприроднадзора
Светлана Радионова и Игорь Кобзев оценили состояние промплощадки Байкальского ЦБК. Фото: пресс-служба Росприроднадзора

Глава региона и руководитель Росприроднадзора осмотрели локальные очистные сооружения, где в прошлом году начались превентивные мероприятия по снижению уровня воды в шлам-накопителях. По словам главы региона, в этом году эта работа будет продолжена, и уже к 1 июня локальные очистные сооружения будут готовы понижать уровень надшламовых вод. Очищенная до нормативов вода будет отправлена на городские канализационные сооружения, концентрат переработают на специализированных предприятиях.

Глава Минприроды рассказал о работах на Байкальском комбинате

В сутки оборудование позволит перегонять до 600 кубических метров загрязненной воды. Таким образом, уровень содержимого карт, где хранятся отходы БЦБК, будет снижен почти наполовину.

Работы, по требованию Игоря Кобзева и главы Росприроднадзора, будут ускорены. Это нужно по объективным причинам: согласно прогнозам Росгидромета, в регионе возможны обильные осадки, отсюда - угроза переполнения карт-накопителей БЦБК. Кроме того, эта схема будет использоваться при нештатных ситуациях, например, в паводкоопасный период. Все работы по рекультивации самих шлам-накопителей должны проводиться после того, как проект пройдет экологическую экспертизу.

Согласно поручению Владимира Путина, отходы БЦБК должны быть ликвидированы до 2024 года

- БЦБК - это тот самый накопленный ущерб, о котором Президент России Владимир Путин сказал в Послании Федеральному собранию, - подчеркнула она. - Наша задача - разобраться с брошенными производствами. Все объекты, расположенные на Байкальской природной территории, изучаем с особым вниманием. Мы не должны сдерживать развитие территории, но при этом экологические требования нужно четко соблюдать. Байкал - мировая жемчужина. Поэтому вопросы экологии здесь в приоритете, - подчеркнула глава Росприроднадзора.

Справка

Приблизительный объем отходов, подлежащий ликвидации, - 5,67 млн м3. Наибольшую опасность для экологии озера представляют карты-накопители отходов, заполненные шлам-лигнином, золошлаками, коммунальными отходами, а также очистные сооружения промышленных стоков. Сейчас идет формирование оптимальных вариантов и лучших технологических решений по обезвреживанию и утилизации отходов. В этом году будет разработана проектная документация рекультивации площадки БЦБК, которая пройдет процедуру общественных обсуждений и все предусмотренные законодательством экологические экспертизы.

В регионах Общество Экология Правительство Минприроды Росприроднадзор Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Экология Байкала

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