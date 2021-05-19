Самолет МЧС направили для тушения крупного пожара в поселке Дальний

В пострадавший от крупного пожара поселок Дальний Нижнеилимского района Иркутской области направлен БЕ-200ЧС. Это самолет Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС, предназначенный для тушения с воздуха. К месту ЧП следуют также два вертолета Ми-8. Один - с десятью сотрудниками пожарно-спасательной части МЧС и необходимой техникой, второй - с десятью пожарными-десантниками авиалесохраны.

Главк МЧС России по Иркутской области и пожарно-спасательный отряд приведены в режим чрезвычайной ситуации, сообщили в ведомстве.

Согласно последним данным, охвачены огнем 24 из 48 зданий поселка (в том числе 11 жилых домов). Все еще сохраняется угроза распространения огня. Его тушат добровольные пожарные и местные жители. Процесс осложняют погодные условия - дует порывистый ветер. Пострадавших нет.

Причину и обстоятельства возгорания предстоит выяснить специалистам МЧС.

Поселок Дальний (население 68 человек) находится на берегу реки Илим, в 118 километрах от райцентра. Автомобильное и паромное сообщение с населенным пунктом отсутствуют.