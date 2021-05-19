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Рубрика: Происшествия

В Красноярском крае из-за паводков подтоплены 64 приусадебных участка

Текст: Дмитрий Машуков
Фото: Управление МЧС по Красноярскому краю Фото: Управление МЧС по Красноярскому краю
Фото: Управление МЧС по Красноярскому краю

В Ермаковском районе введен режим чрезвычайной ситуации, информирует сегодня главк МЧС по Красноярскому краю.

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В результате обильных дождей и повышения уровня воды в реке Оя подтоплены 25 приусадебных участков населенного пункта Ермаковское. Вода поднялась до фундаментов девяти домов. Эвакуированы 64 человека (в том числе 16 детей). Их приютили родственники. Подготовлен пункт временного размещения людей на базе физкультурно-спортивного центра "Саяны".

В поселении Нижнеусинское воды реки Ус залили 15 приусадебных участков. Подтопленных домов пока нет. Подготовлен пункт размещения на базе культурного центра.

В населенном пункте Григорьева того же района из-за разлива реки Кебеж подтоплены девять участков, вода поднялась до уровня фундамента одного жилого здания. Подготовлен пункт временного размещения людей на базе местной школы, однако эвакуация пока не проводилась.

На случай ухудшения паводковой ситуации в Ермаковской район прибыли сотрудники Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС и КГКУ "Спасатель", восемь единиц техники, семь плавсредств. Обстановку отслеживают беспилотные летательные аппараты.

Добавим, в населенном пункте Иджа (Шушенский район) река Шушь подтопила четыре приусадебных участка. Подготовлен пункт размещения пострадавших на базе школы.

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В Богучанском, Каратузском, Ирбейском районах остаются подтопленными участки автомобильных дорог. Движение транспорта ограничено на автодорогах Богучаны - Бедоба, Каратузское - Старая Копь, Ильино-Посадное - Минушка.

Напомним, несколько дней назад из-за разлива реки Кас в Красноярском крае спасатели эвакуировали 14 детей староверов из поселка Александровский Шлюз Енисейского района.

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