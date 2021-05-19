Экс-вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна осудили на 5,5 года

Куйбышевский районный суд Петербурга вынес приговор бывшему вице-губернатору Северной столицы Марату Оганесяну. Экс-чиновника приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы и штрафу в 20 миллионов рублей.

Напомним, гособвинитель просил для Оганесяна 16 лет колонии и штраф в 60 миллионов рублей.

Также Куйбышевский районный суд вынес приговор бывшему заместителю председателя комитета по строительству Александру Янчику, он проведет в колонии пять лет и выплатит штраф в размере пяти миллионов рублей.

Напомним, Оганесяна обвинили в мошенничестве и получении взяток при строительстве стадиона на Крестовском острове.

По версии следствия, Оганесян в 2014 году распорядился перечислить более 50 миллионов рублей на установку табло на стадионе. Однако компании, которые получили средства, так и не выполнили свои обязательства. В следствии полагают, что Оганесян заранее знал о том, что подрядчики не намерены были выполнять свою работу.