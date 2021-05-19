Новости

Немецкие представительства начнут прием документов на Шенгенские визы 17:18
Экс-вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна осудили на 5,5 года 17:08
В Ростове директора компании осудили за хищение 430 млн у дольщиков 17:00
ВОЗ добавила индийский штамм COVID-19 в список наиболее опасных 16:52
Путин проведет заседание оргкомитета "Победа" 16:35
Росстат заявил о готовности перенести перепись населения на осень 16:27
Воскресший Lifan выпустил первый автомобиль 16:27
Ректор РХТУ Мажуга рассказал о запуске программы поддержки университетов "Приоритет-2030" 16:25
Социалист Николай Платошкин получил пять лет условно 16:22
Путин призвал правильно организовать работу Долины гейзеров на Камчатке 16:14
В Самаре побит температурный рекорд 66-летней давности 16:10
В Югре четыре человека пострадали на месторождении 16:04
Льготы по страховым взносам для резидентов ТОР могут продлить 16:04
В КЧР инспектора ГИБДД будут судить за получение взятки бараном 16:00
В Москве мошенники украли дистанционно 16 миллионов рублей 16:00
Хабенский и Бурунов сыграют в ремейке "Алисы" Кира Булычёва 16:00
"Желтый" уровень в Москве продлили до утра субботы 16:00
Путин поддержал перенос переписи населения на октябрь 15:52
В Петербурге от коронавируса начали прививать по ночам 15:44
Мюллер и Хуммельс вошли в заявку сборной Германии по футболу на Евро-2020 15:31
Нарышкин: Регистрация "Спутника V" в ЕС затягивается специально 15:30
Снуп Догг выпустит сериал о самых тупых преступниках в мире 15:30
"ЕР" готовит 46 проектов законов для реализации Послания президента 15:27
Матвиенко оценила шансы на возвращение США в Договор по открытому небу 15:22
СМИ: "Фиорентина" готова отпустить Кокорина 15:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
19.05.2021 17:08
Рубрика: Происшествия

Экс-вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна осудили на 5,5 года

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Петр Ковалев/ТАСС Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Куйбышевский районный суд Петербурга вынес приговор бывшему вице-губернатору Северной столицы Марату Оганесяну. Экс-чиновника приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы и штрафу в 20 миллионов рублей.

В Ростове директора компании осудили за хищение 430 млн у дольщиков

Напомним, гособвинитель просил для Оганесяна 16 лет колонии и штраф в 60 миллионов рублей.

Также Куйбышевский районный суд вынес приговор бывшему заместителю председателя комитета по строительству Александру Янчику, он проведет в колонии пять лет и выплатит штраф в размере пяти миллионов рублей.

Напомним, Оганесяна обвинили в мошенничестве и получении взяток при строительстве стадиона на Крестовском острове.

По версии следствия, Оганесян в 2014 году распорядился перечислить более 50 миллионов рублей на установку табло на стадионе. Однако компании, которые получили средства, так и не выполнили свои обязательства. В следствии полагают, что Оганесян заранее знал о том, что подрядчики не намерены были выполнять свою работу.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Борьба с коррупцией

Главное сегодня

Путин призвал правильно организовать работу Долины гейзеров на Камчатке
Нарышкин назвал причины затягивания регистрации в ЕС "Спутника V"
Песков назвал темы предстоящей встречи Путина и Байдена
Самый большой в мире айсберг откололся от Антарктиды
Умерла актриса Татьяна Проценко - Мальвина из "Приключений Буратино"
За вождение в пьяном виде, дебош и судимость лишат права на ружье
Суд разъяснил, что делать родителям, если ребенок в школе получил травму