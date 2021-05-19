Количество пострадавших от грозы в Петербурге выросло до четырех

Во время мощной грозы, обрушившейся накануне на Санкт-Петербург, рухнула крыша козырька на ресторане быстрого питания на проспекте Испытателей. В результате, по данным городского управления МЧС, пострадали четыре человека, двум из них потребовалась госпитализация. Ранее сообщалось о двух пострадавших.

Известно, что в больницу доставили женщину и десятилетнего ребенка. Их состояние врачи оценивают как среднетяжелое. Еще двое пострадавших при падении козырька отделались ушибами и ссадинами и отправлены на амбулаторное лечение.

По оценкам спасателей, порывы ветра при грозе достигали 17 метров в секунду. За время разгула стихии сотрудников МЧС вызывали 61 раз, в основном горожане жаловались на поваленные деревья, подтопленные автомобили, упавшие светофоры.

Как сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус, за несколько часов в Петербурге выпало 33 миллиметра осадков, что составляет 72 процента от их месячной нормы.