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Рубрика: Власть

Выходи по одному

КС РФ разъяснил правила проведения пикетов
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 109(8460)
Конституционный суд РФ признал ошибочным решение Вахитовского районного суда города Казани, оставленное без изменений Верховным судом Республики Татарстан и Шестым кассационным судом. Предметом изучения стал Федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях". Норма, оспоренная жительницей Казани Ириной Никифоровой, признана соответствующей Конституции РФ, а ее трактовка судом - нет.
Фото: Петр Ковалев/ТАСС Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

В 2020 году Никифорова организовала акцию против строительства мусоросжигательного завода в Республике Татарстан. Почти месяц у здания кабинета министров стояли люди с плакатами - но только по одному человеку и не более одного часа в день. ФЗ о митингах не требует уведомления о пикетировании, осуществляемом одним участником, однако в биографии Ирины Никифоровой после акции появился протокол об административном правонарушении за организацию несанкционированного публичного мероприятия. В протоколе, а затем и в решении суда указано, что каждый из пикетов подпадает под определение одиночного, "но с достаточной очевидностью объединены единством целей и общей организацией, а их участники выдвигают общие требования и призывы", поэтому считаются единым мероприятием. А поскольку уведомление о ее проведении не подавалось, в соответствии со статьей 20.2 КоАП РФ активистке было назначено 30 часов исправительных работ.

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В 2013 году КС уже рассматривал сходную ситуацию и пришел к выводу, что совокупность одиночных пикетов можно считать единым мероприятием, если они проводятся одновременно. В деле Никифоровой пикеты проводились в разное время, и это отличие она считает принципиальным.

- Оспариваемая норма представляет собой ограничение свободы слова и права на пикетирование, - указала она. - Такое ограничение не является необходимым, поскольку проведение пикетной очереди не образует скопления людей и не создает угрозы общественному порядку.

Изучив обстоятельства дела, Конституционный суд прежде всего напомнил целый ряд своих решений: право граждан на мирные собрания является одним из основополагающих и неотъемлемых элементов правового статуса личности в Российской Федерации. Уведомление о проведении массового мероприятия направлено прежде всего на возможно более полное обеспечение безопасных условий - как для самих участников публичного мероприятия, так и для иных лиц. При этом одиночное пикетирование можно проводить в любых местах и в любое время без какого-либо вмешательства государства, если иное прямо не установлено законом - эта позиция была высказана в решении суда 2013 года. Серию одиночных пикетов признать единым мероприятием может только суд по совокупности признаков, в первую очередь - времени проведения.

Ситуацию Никифоровой КС признал противоречащей целому ряду положений Основного Закона страны и даже правовой аксиоме "невозможное не может вменяться в обязанность". При уведомлении о проведении публичного мероприятия требуется указать его дату, время начала и окончания. Для серии одиночных пикетов эти данные в принципе указать нельзя.

Ситуацию Ирины Никифоровой КС признал противоречащей целому ряду положений Основного Закона страны и даже правовой аксиоме "невозможное не может вменяться в обязанность". Дело подлежит пересмотру

Таким образом КС РФ признал не соответствующими Конституции взаимосвязанные положения КоАП РФ и закона о митингах в той мере, в которой они "по смыслу, приданному им судебным толкованием в решениях по конкретному делу, допускают возможность признания совокупности актов пикетирования одним публичным мероприятием в случае, когда такие акты осуществляются в течение нескольких дней". Дело Ирины Никифоровой подлежит пересмотру.

В регионах Власть Право Административное право Судебная власть Конституционный суд Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Волга-Кама СЗФО Санкт-Петербург ПФО Татарстан Казань Закон о митингах Митинги и шествия

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