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19.05.2021 20:02
Рубрика: Власть

Прививка от недоверия

На международном юридическом форуме обсудили аспекты вакцинации
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 109(8460)
Основную пленарную сессию Петербургского международного юридического форума, прошедшую в онлайн-режиме, назвали "Вакцинация правом". Но дискуссия состоялась вокруг права на вакцинацию и других аспектов противодействия пандемии.

- Является ли вакцинация правом или обязанностью человека? На ком лежит риск неблагоприятных последствий отказа от вакцинации или, наоборот, побочных эффектов от ее проведения? Может ли государство искусственно ограничивать доступ к зарубежным вакцинам и лекарствам? - эти вопросы поставил перед участниками ПМЮФ заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Фото: REUTERS/Remo Casilli
Привитые от коронавируса в мире получают все больше прав

Сегодня дискуссия на подобные темы разворачивается и на национальном, и на наднациональном уровне. По словам выступившего на форуме президента ПАСЕ Хендрика Дамса, в европейских странах отмечается очень высокий уровень недоверия к вакцинам против COVID-19. Причина негативного отношения - результат широкого обсуждения как медицинских, так и юридических, и иных аспектов вакцинации, обилие недостоверной информации и фейковых новостей. Баланс между общественным здоровьем и свободой личности пока не найден. С одной стороны, вакцинация должна проводиться только на основе свободного информированного согласия, с другой - эта норма не абсолютна. В апреле нынешнего года ЕСПЧ принял решение по делу о детских вакцинах - напрямую оно не касается коронавирусной инфекции, однако может служить прецедентом. "Обязательная вакцинация посягает на неприкосновенность личности, однако в некоторых случаях такое вмешательство может быть оправдано", - кратко пояснил суть решения господин Дамс.

По его мнению, максимально эффективными инструментами для повышения сознательности граждан в части прививок могут быть экономические санкции и, одновременно, стимулы для получивших прививку. Однако обязательное условие для использования такой модели - повышение информированности.

- Государства могут сделать это, используя коммуникацию, основанную на фактах, - считает президент ПАСЕ. - Можно применить опыт обращения детских вакцин, где вакцинация получила большое одобрение в результате того, что медработники много часов развеивали необоснованные опасения родителей.

Является ли вакцинация правом или обязанностью человека? На этот вопрос надо ответить и юристам

При этом ни одно государство не сможет победить пандемию в одиночку. В июне ПАСЕ планирует обсуждение трех докладов, связанных с коронавирусной инфекций, они будут посвящены преодолению социально-экономического кризиса, вызванного пандемией, влиянию пандемии на права детей, а также теме паспортов вакцинации. На него пригласили делегатов юридического форума. Министр юстиции РФ Константин Чуйченко в свою очередь отметил, что одним из механизмов по COVID-19 и его последствий может стать Всеобщая конвенция по борьбе с глобальными вызовами в сфере здравоохранения.

Фото: Елена Елисеева/РГ
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- В новой Всеобщей конвенции на системном уровне могут быть в том числе решены вопросы международного признания прививочных сертификатов, введены единые правила регистрации вакцин и лекарств, оценки эпидемиологической ситуации для решения вопроса об открытии границ, подготовки медиков и международного признания их квалификации, - предложил глава минюста.

А Дмитрий Медведев особо отметил, что у пандемии есть для всех нас очень плохая новость: мы стали более разобщенными. "Разногласия не преодолены, мир не стал более безопасным, - подчеркнул он, - и нужно приложить все усилия, чтобы выйти из кризиса более сильными и сплоченными. Требуется активное взаимодействие и создание прочной международной основы для сотрудничества. Только в этом случае вакцинация правом даст всем нам достаточное количество антител".

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