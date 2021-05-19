В Петербурге один человек пострадал из-за обрушившегося на город ветра

На Петербург обрушился новый ливень с сильным ветром. Пострадал один человек, сообщает городское управление МЧС.

В ведомстве говорят, что порывы ветра достигают 15-18 метров в секунду. За пару часов спасатели получили 72 сигнала, связанных с непогодой.

В частности, в городе уже повалено 52 дерева, упали 23 рекламных щита и другие слабозакрепленные конструкции, повреждены три автомобиля.

Непогода накрывает Петербург второй вечер подряд. Накануне в городе выпало 72 процента от месячной нормы осадков, пострадали четыре человека. Еще днем городское управление МЧС распространило предупреждение, в котором попросило держаться подальше от деревьев, а комитет по благоустройству закрыл все парки.