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19.05.2021 11:45
Рубрика: Общество

Избран новый глава Общественной палаты Крыма

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Пресс-служба главы РК Фото: Пресс-служба главы РК
Фото: Пресс-служба главы РК

Члены Общественной палаты Республики Крым избрали своим новым председателем Александра Форманчука. Соответствующее решение принято сегодня на заседании ОП.

Фото: Пресс-служба администрации Симферополя
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До избрания руководителем Форманчук с ноября 2020 года был исполняющим обязанности главы ОП РК. После выборов общественник поблагодарил коллег за оказанное доверие и в целом работу, а также отметил, что нынешний состав палаты "подобран удачно". В связи с этим он выразил уверенность, что Общественная палата Крыма продолжит выполнять возложенную на нее миссию.

- Главная задача - охранить то, что мы наработали, когда нами руководил Григорий Адольфович Иоффе, - подчеркнул новый председатель, имея в виду своего предшественника на этом посту.

Общественной палатой РК с момента ее создания в 2014 году руководил Григорий Иоффе. На втором сроке руководства ОП РК в ноябре 2020 года Иоффе умер.

Александр Форманчук родился в 1946 года в Житомирской области. Окончил Крымский педагогический институт (ныне Таврическая академия КФУ) по специальности "учитель истории и обществоведения" и Киевский институт политологии и юридического управления. Автор нескольких книг и более 200 статей общественно-политической тематики.

В разные годы занимал должности секретаря по идеологии Крымского рескома Коммунистической партии УССР, зампредседателя Совета министров Крыма, вице-президента Фонда регионального развития Крыма, директора Центра региональных технологий, помощника премьер-министра Крыма,

В 2002-2008 годах - первый заместитель руководителя Секретариата Верховного Совета Крыма - начальник управления информации, анализа и протокола. С 2010 года - директор Агентства политического консалтинга, с 2011-го - председатель Экспертно-аналитического совета при Совете министров Крыма. С июня 2014 года - заместитель председателя Общественной палаты РК.

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