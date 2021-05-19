Мустанги в голубом "небе": когда и зачем нужно ехать в донскую степь

Каждый год c апреля по июнь в Орловском районе Ростовской области случается настоящее чудо. И начинается паломничество туристов.

Две небольшие гостиницы в районном центре оказываются забронированы за месяц вперед, а по двухполосной дороге, обычно совершенно свободной, растягивается длинная вереница автомобилей.

В это время здесь, почти на границе с Калмыкией, начинается цветочное буйство. Сначала распускаются тюльпаны. Потом - голубой лён. Но посмотреть здесь можно не только на них. Не менее незабываемая встреча будет с уникальными донскими мустангами.

Небо под ногами

Тюльпаны в степи цветут всего неделю. Фото: Ростовский заповедник

Лазоревые цветы или просто лазорики - так называли степные тюльпаны донские казаки. Их научное название - тюльпаны Шренка (по имени российского ботаника Александра Шренка, описавшего их в 1873 году).

Кстати, многие садовые сорта тюльпанов - потомки этих степных лазориков. Алые, бордовые, лиловые, белые, они превращают степь в пестрый ковер. А рядом с ними - солнечные блики ярко-желтых тюльпанов Биберштайна (названы по имени немецкого ученого и путешественника, исследователя юга России Федора Биберштайна). А еще - фиолетовые и лимонные озерца степных ирисов.

В Калмыкии степные тюльпаны - один из брендов республики. С середины 1990-х здесь начали проводить посвященный им фестиваль. В Ростовской области вот уже девять лет организуют свой фестиваль "Воспетая степь". Проходит он в Государственном природном биосферном заповеднике "Ростовский", где благодаря строгому охранному режиму растут не только почти исчезнувшие в других местах Ростовской области дикие тюльпаны, но и множество других степных растений. Много здесь животных и птиц.

Век лазорика недолог, цветет он не более недели, поэтому дата фестиваля - всегда разная. В этом году, с его затяжной весной, первый тюльпан в заповеднике раскрылся 11 апреля, а массовое цветение началось еще позже. Гостей на фестиваль пригласили в последние апрельские выходные. По данным министерства природы Ростовской области, за два дня его посетило более семи тысяч туристов.

Кто не успел насладиться тюльпанами, могут полюбоваться голубым льном, который приходит им на смену. Это завораживающее "небо" под ногами будет цвести весь июнь. И можно выбрать один из маршрутов по заповеднику.

В Канаде, США и в донской степи

У донских мустангов родились жеребята. Фото: Ростовский заповедник

Визит-центр заповедника "Ростовский" находится в самом начале поселка Волочаевского, в 60 километрах от районного центра (и более чем в 300 километрах от Ростова-на-Дону). Здесь можно познакомиться с деятельностью заповедника, изучить маршруты экскурсий. А после - отправиться по одному из них.

Например, туристам доступен экологический маршрут "Загадки Манычской долины" вдоль берега озера Маныч-Гудило. Маныч в переводе с татарского значит "соленое": вода в озере солонее, чем в Черном море. А Гудилом его назвали за характерный гул, который создает ветер в балках и оврагах: кажется, что гудит само озеро. Здесь, на Маныче, гнездятся редкие птицы: лебеди, гуси, казарки, журавли, цапли, дрофы, черноголовые и серые чайки. Всего же в заповеднике обитает более 200 видов птиц.

Еще один маршрут- к единственному в России табуну донских мустангов. Мест, где можно наблюдать диких лошадей в естественной среде обитания, во всем мире единицы. На острове Сейбл в Канаде, на островах Ассатиг и Чинкотиг в штате Виргния (США) и здесь, на острове Водный, посреди озера Маныч-Гудило.

"Прошлый год был очень сухим, Маныч обмелел, на остров стало сложно переправляться. Поэтому пришлось искать новые пути, сейчас мы обновили маршрут, подготовили причалы, рассказывает заместитель директора заповедника по научной работе Александр Липкович. - Здесь очень красиво. Жеребята родились. Всего около 150 лошадей, но всех посчитать сложно: выжеребка еще продолжается.

Попасть на остров можно только в составе организованной экскурсионной группы, в сопровождении сотрудников заповедника. И только при хорошей погоде: переправа должна быть безопасной. По словам Александра Липковича, ежегодно заповедник посещают около 10 тысяч туристов, максимальный турпоток - 13 тысяч. Цифры невелики, но и продолжительность сезона в заповеднике ограничена.

"У нас самая жаркая часть Ростовской области, температура воздуха может достигать 42 градусов. В такое время даже просто находиться на открытом воздухе может быть опасно для здоровья. Кроме того, в сухую погоду очень высока опасность пожаров, - рассказывает Липкович. - К нам едут в апреле на цветение тюльпанов, в мае, когда красиво цветет лен. Это не хуже тюльпанов: голубые цветы огромными полянами, как будто небо опрокинулось... Потом цветение ковыля. Когда начинается жестокое жаркое лето, туристическому сезону конец. Осенью, если она не сухая и нет повышенной пожароопасности, к нам едут смотреть на скопление птиц перед отлетом. В общей сложности природные условия позволяют нам принимать туристов около трех месяцев в году".

По этой причине в заповеднике практически нет туристической инфраструктуры. Туроператоры каждую весну организуют сюда однодневные экскурсии, но дальше дело не идет. Зачем строить, например, гостиницы, которые будут заполняться максимум три месяца в году?

Поэтому туристы, желающие провести в заповеднике больше, чем несколько часов, селятся в ближайшей Орловке или вовсе берут с собой палатки: поставить их можно за пределами охраняемой территории. Но даже в этом случае придется соблюдать ограничения. Например, ни в коем случае не разводить костры, чтобы не создавать угрозу уникальному миру реликтовой донской степи.

Все тексты сюжета "Отпуск-2021. Выбор есть!" читайте здесь.