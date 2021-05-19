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19.05.2021 06:00
Рубрика: Экономика

Названы регионы, где бизнес погряз в кредитах

Текст: Татьяна Ткачёва
Каждый второй предприниматель в России вынужден прибегать к заемным средствам. Активнее других это делают жители регионов Уральского федерального округа. А вот на Северном Кавказе и Дальнем Востоке больше половины бизнесменов кредитами не пользуются. Такие данные приводятся в новом исследовании, которое провел банк для ИП "Хайс" (есть в распоряжении "РГ").
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В опросе приняли участие 1200 владельцев бизнеса, в том числе и незарегистрированные предприниматели. Их возраст - от 18 до 60 лет. Из них кредит для нужд своего дела брали 52 процента опрошенных. В перечне самых частых причин для займа - запуск бизнеса и сопутствующие расходы, покупка оборудования и выплата заработной платы сотрудникам. Примерно десятая часть респондентов назвала и другие цели кредитования. Например, аренда помещения для офиса, обучение и покрытие кассового разрыва.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
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Лидерами по закредитованности стали респонденты с Урала - почти 70 процентов из них когда-либо пользовались банковскими средствами. На втором месте регионы Центральной России, где кредитовалось 54 процента опрошенных. На третьем - Сибирского федерального округа. Реже всего займы в финансовых учреждениях берут предприниматели на Северном Кавказе и Дальнем Востоке - там к кредитам прибегало около 40 процентов респондентов.

Как правило, за займами участники исследования обращаются в банки. Те же, кому кредит по каким-то причинам недоступен, скорее попросят в долг у родственников, чем пойдут в микрофинансовую организацию.

Почти четверть бизнесменов, бравших кредиты, оформляла их на себя, как на физлицо. "Индивидуальным предпринимателям и юрлицам часто отказывают в кредитовании, - пояснили в "Хайсе". - Когда же предприниматель просит заемных денег как частное лицо, банк видит его имущество и может оценить риски. Мы предлагаем объединить финансовые потоки и истории ИП и физлица. Тогда банк будет знать вас со всех сторон, и ему будет проще принять решение, а клиенту - получить кредит".

В регионах Экономика Бизнес Малый бизнес Экономика Финансы Долги и кредиты Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Центральная Россия УрФО Свердловская область УрФО Челябинская область ДФО Хабаровский край ДФО Приморский край ДФО Сахалинская область Рынок кредитования

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