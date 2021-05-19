Названы регионы, где бизнес погряз в кредитах

Каждый второй предприниматель в России вынужден прибегать к заемным средствам. Активнее других это делают жители регионов Уральского федерального округа. А вот на Северном Кавказе и Дальнем Востоке больше половины бизнесменов кредитами не пользуются. Такие данные приводятся в новом исследовании, которое провел банк для ИП "Хайс" (есть в распоряжении "РГ").

В опросе приняли участие 1200 владельцев бизнеса, в том числе и незарегистрированные предприниматели. Их возраст - от 18 до 60 лет. Из них кредит для нужд своего дела брали 52 процента опрошенных. В перечне самых частых причин для займа - запуск бизнеса и сопутствующие расходы, покупка оборудования и выплата заработной платы сотрудникам. Примерно десятая часть респондентов назвала и другие цели кредитования. Например, аренда помещения для офиса, обучение и покрытие кассового разрыва.

Лидерами по закредитованности стали респонденты с Урала - почти 70 процентов из них когда-либо пользовались банковскими средствами. На втором месте регионы Центральной России, где кредитовалось 54 процента опрошенных. На третьем - Сибирского федерального округа. Реже всего займы в финансовых учреждениях берут предприниматели на Северном Кавказе и Дальнем Востоке - там к кредитам прибегало около 40 процентов респондентов.

Как правило, за займами участники исследования обращаются в банки. Те же, кому кредит по каким-то причинам недоступен, скорее попросят в долг у родственников, чем пойдут в микрофинансовую организацию.

Почти четверть бизнесменов, бравших кредиты, оформляла их на себя, как на физлицо. "Индивидуальным предпринимателям и юрлицам часто отказывают в кредитовании, - пояснили в "Хайсе". - Когда же предприниматель просит заемных денег как частное лицо, банк видит его имущество и может оценить риски. Мы предлагаем объединить финансовые потоки и истории ИП и физлица. Тогда банк будет знать вас со всех сторон, и ему будет проще принять решение, а клиенту - получить кредит".