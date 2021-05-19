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19.05.2021 13:03
Рубрика: Происшествия

Тюменские дачники-погорельцы получат материальную помощь

Текст: Ирина Никитина (Тюмень)

Владельцы участков в СНТ "Солнышко" близ деревни Пышминка в Винзилинском муниципальном образовании Тюменского района, чье имущество пострадало в результате природного пожара 17 мая, получат компенсации. Об этом в прямом эфире сообщества Тюменской области в соцсети ВКонтакте рассказал губернатор Александр Моор.

В Тюменской области два человека пострадали при тушении лесных пожаров

Отметим, что материальную помощь (за эту процедуру отвечает региональный департамент социального развития) будут выдавать адресно четырем группам. К первой относятся погорельцы, которые лишились единственного жилья (выплата рассчитывается от поставленной на учет площади дома, которую нужно умножить на 50 648 рублей - столько стоит строительство одного квадратного метра в Тюменском районе). Ко второй - те, у кого помимо дома на дачном участке есть другое жилье (разовая выплата в размере одного миллиона рублей). Третья категория граждан, которые в огне потеряли хозпостройки, может рассчитывать на 200 тысяч. Дачникам, не отвоевавшим насаждения, перечислят по 50 тысяч рублей.

Вопросы относительно подачи заявлений на выплаты примут по телефону горячей линии: 8 (3452) 50-29-61, 50-29-52.

Между тем

Тюменцы второй день собирают и приносят вещи и продукты для дачников "Солнышка", которые бежали от огня буквально в тапочках, не успев прихватить из пылающих домиков документы.

Одежду, подушки, одеяла, постельное белье, посуду, предметы быта неравнодушные горожане несут в офис регионального отделения Общероссийского народного фонда на улице Ленина. Продукты оставляют в "Тележках добра" в супермаркетах по адресам: Профсоюзная, 1/1; Федюнинского, 67; Широтная, 199.

Узнать, какого рода помощь еще нужна, можно по телефону ОНФ: 8 (3452) 79-28-98.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Лесные пожары

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