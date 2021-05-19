В Челябинской области утонул 14-летний подросток

В Челябинской области организована доследственная проверка по факту смерти 14-летнего ребенка, утонувшего в копейском карьере. По предварительным данным, компания детей купалась в необорудованном для этого месте, сообщили в среду в следственном управлении СК региона.

- Спасатели ведут работы по поиску тела ребенка, - рассказал представитель ведомства Владимир Шишков. - Предстоит установить все обстоятельства произошедшего, в том числе и почему дети находились без присмотра взрослых.

Стоит отметить, что из-за пришедшей в регион аномальной жары власти стараются обеспечить безопасность на водоемах. В традиционных местах отдыха южноуральцев организованы дежурства спасателей и волонтеров. Прорабатывается вопрос о досрочном открытии пляжей.

Спасателям поручено проводить с населением разъяснительную работу. Вода еще не прогрелась и пребывание в ней небезопасно.