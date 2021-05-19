Росстат заявил о готовности перенести перепись населения на осень

Росстат готов перенести сроки Всероссийской переписи населения на осень. Она может пройти с 1 по 31 октября, заявили в ведомстве.

В среду "Единая России" предложила перенести Всероссийскую перепись населения из-за сентябрьских выборов в Госдуму. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак обратил внимание президента на то, что в августе избирательная кампания совпадает с проведением переписи. Владимир Путин предложение поддержал.

"Предложение, поддержанное президентом России Владимиром Путиным, позволяет оптимальным образом организовать работу по организации и проведению переписи во всех регионах страны", - говорится в сообщении Росстата.

Проект постановления правительства, регламентирующий вопросы проведения переписи, будет внесен в ближайшие дни. В ведомстве добавили, что перенос сроков не повлияет на процедуру переписи, поскольку все процессы уже налажены.

Всероссийская перепись населения должна была пройти в октябре 2020 года, но была перенесена на апрель 2021 года, а затем - на 23 августа - 30 сентября​​​.