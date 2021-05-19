Владимир Путин поддержал перенос переписи населения на октябрь, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент Путин поддержал предложение Турчака, предложение "Единой России" сдвинуть перепись населения на октябрь", - сказал он ТАСС.

Напомним, что в среду в ходе совещания по реализации отдельных положений Послания Федеральному Собранию секретарь генсовета "ЕР" Андрей Турчак обратился к президенту с просьбой перенести Всероссийскую перепись населения. Он пояснил, что в июне официально стартует и продлится до сентября избирательная кампания в Госдуму и по времени она совпадает с проведением переписи, которая запланирована на август-сентябрь этого года. По его мнению, такое совпадение двух событий могло создать ненужное напряжение.