"Сбер" назвал три главные технологии будущего

Облачные технологии, мультимодальные виртуальные ассистенты и искусственный интеллект станут важнейшими технологиями будущего. Частично они уже представлены на рынке, однако их доля невелика, заявил исполнительный вице-президент, главный технологический директор группы "Сбер" Давид Рафаловский.

По словам эксперта, в сфере облачных технологий Россия пока отстает от других рынков, где подобные системы применяются широко.

"Здесь вопрос не в наличии технологии, а в скепсисе. Мы сейчас как раз находимся на этой стадии. Массовое ее внедрение радикально изменит экономику", - заявил эксперт в интервью РИА Новости, отметив, что массовое внедрение облачных технологий полностью изменит экономику.

Рафаловский подчеркнул, что сейчас в своей работе облачные технологии серьезно используют лишь 15-20 процентов российских компаний. При этом сам подобный бизнес в стране развивается достаточно активно.

"Вторая технология - это мультимодальные виртуальные ассистенты. Я уверен, пользователи захотят их использовать во всех процессах ", - отметил он.

Что касается искусственного интеллекта, то в этой сфере Россия находится лишь в начале пути, заключил эксперт.