Сергей Лавров начал переговоры с главой МИД Швеции

Напомним, что Швеция в настоящее время председательствует в ОБСЕ. Между тем в концертный зал "Харпа", построенный в стиле хай-тек в бухте Рейкьявика, скоро начнут съезжаться делегации глав МИД арктической "восьмерки".

"Стены в переговорных здесь стеклянные, помещение со звукоизоляцией. Транспарентность в действии", - написала у себя на страничке Facebook официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Как ожидается, Сергей Лавров проведет сегодня переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном - это будет их первая личная встреча.