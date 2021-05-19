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19.05.2021 22:39
Рубрика: Власть

Сергей Лавров начал переговоры с главой МИД Швеции

Текст: Екатерина Забродина (Рейкьявик)
У главы российского МИД Сергея Лаврова, прилетевшего из Душанбе с визитом в Рейкьявик, начались переговоры со шведской коллегой Анн Линде. Это первая двусторонняя встреча в графике шефа российской дипломатии "на полях" заседания Арктического совета, который откроется сегодня рабочим ужином министров РФ, Швеции, Исландии, США, Канады, Дании, Норвегии и Финляндии.

Напомним, что Швеция в настоящее время председательствует в ОБСЕ. Между тем в концертный зал "Харпа", построенный в стиле хай-тек в бухте Рейкьявика, скоро начнут съезжаться делегации глав МИД арктической "восьмерки".

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
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"Стены в переговорных здесь стеклянные, помещение со звукоизоляцией. Транспарентность в действии", - написала у себя на страничке Facebook официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Как ожидается, Сергей Лавров проведет сегодня переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном - это будет их первая личная встреча.

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