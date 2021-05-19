СМИ напомнили о летних штрафах для водителей

Выезд на природу может заметно облегчить кошелек автовладельцев. В СМИ напомнили о штрафах, которые могут грозить водителям.

Сейчас во многих регионах введен противопожарный режим. При таком режиме даже гулять по лесу запрещается, не говоря уже о том, чтобы въехать в него на автомобиле. За нарушение правил противопожарного режима водителя оштрафуют на 4- 5 тысяч рублей.

Запрещается въезд в природоохранные зоны. Это, как правило, заповедники, заказники, национальные парки. Въезд на их территорию может обернуться для водителя штрафом от 1,5 до 5 тысяч рублей. Штраф этот региональный, так что его размер может отличаться от региона к региону.

Конечно, летом всех тянет к воде. Однако въезд в водоохранную зону тоже может обернуться штрафом. В отличие от заповедников и национальных парков, водоохранная зона никак на местности не обозначается. Надо просто знать, что согласно Водному кодексу водоохранная зона для рек и ручьев, длина которых более 50 км, составляет 200 метров. От 10 до 50 км - 100 метров. Менее 10 км - 50 метров. К морю нельзя подъезжать ближе, чем на 500 метров. За въезд в такую зону придется заплатить штраф от 3 до 4,5 тысяч рублей.

Но есть единственное исключение: передвигаться в пределах водоохранной зоны можно по дорогам с твердым покрытием. А парковать машину на дорогах или специально отведенных местах с твердым покрытием. Обочина, кстати, элемент дороги. Так что на ней можно останавливаться.