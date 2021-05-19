СМИ: США введут санкции против четырех судов, строящих "Северный поток-2"

США намерены ввести санкции против четырех судов, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2", и четырех связанных с ними компаний, сообщила газета Politico.

По мнению источников издания, эта мера сможет задержать завершение строительства газопровода. Предполагается, что инициатива будет включена в отчет об антироссийских санкциях, который Госдепартамент планирует 19 мая представить Конгрессу. Какие именно компании могут попасть под ограничения, не уточняется.

Собеседники Politico также подтвердили информацию портала Axios о том, что администрация президента США Джо Байдена не планирует вводить санкции против оператора "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и ее главы Маттиаса Варнига.

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ (BSH) 17 мая разрешило продолжить строительство газопровода в исключительной экономической зоне Германии. По словам министра экономики и энергетики ФРГ Петера Альтмайера, достройке газопровода уже ничего не мешает, вопрос о его завершении теперь полностью находится в компетенции строителей.

Строительство "Северного потока-2" было прервано в конце 2019 года из-за санкций США. В декабре 2020 года "Фортуна" возобновила работы в исключительной экономической зоне Германии. Это же судно в январе приступило к работам на датском участке.

"Северный поток-2" прокладывается по дну Балтийского моря из России в Германию. "Газпром" реализует проект совместно с крупнейшими европейскими компаниями. Мощность двух ниток газопровода должна составить 55 млрд кубометров в год.