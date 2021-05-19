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19.05.2021 14:03
Рубрика: Власть

Совфед денонсировал соглашение с Нидерландами по налогообложению

Текст: Галина Мисливская

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон о денонсации межправительственного соглашения с Нидерландами об избежании двойного налогообложения. Документ внесло правительство РФ во исполнение поручения президента.

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Напомним, Владимир Путин в марте 2020 года поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые за рубеж и привести в соответствие с этим требованием соглашения с другими странами. Нидерландская сторона не согласилась изменить соглашение на российских условиях, в связи с чем было принято решение о денонсации документа.

"В случае направления российской стороной уведомления о денонсации соглашения в срок до 30 июня 2021 года его действие прекратится с 1 января 2022 года", - говорится в сопроводительных документах к закону.

В пояснительной записке также указано, что объем выплат из РФ в Нидерланды составил за 2019 год в виде дивидендов - 182,8 миллиарда рублей (сумма удержанного налога - 9,4 миллиарда), в виде процентов - 157,06 миллиарда рублей (сумма удержанного налога - 12,5 миллиона). Средства, полученные в виде налогов от этих переводов, пойдут на реализацию социальных программ внутри России.

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