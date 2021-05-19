Совфед одобрил меры поддержки беременных женщин и семей с детьми

Совет Федерации на пленарном заседании в среду поддержал закон, который направлен на реализацию инициатив президента, озвученных в Послании Федеральному Собранию в части дополнительной поддержки семей с детьми и беременных женщин.

Документ устанавливает следующие выплаты:

- неполным семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно - в среднем 5 650 рублей, сумма будет выплачиваться с 1 июля;

- беременные женщины в сложной материальной ситуации, вставшие на учет на сроках до 12 недель, получат выплату в размере 6 350 рублей в месяц;

- родителям детей в возрасте до 7 лет включительно оплатят больничный по уходу за ребенком в полном объеме вне зависимости от трудового стажа.

Ранее в среду документ приняла в третьем, окончательном чтении Государственная дума.