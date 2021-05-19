Совфед одобрил закон о начислении ряда пенсий в беззаявительном порядке

Ряд социальных пенсий и надбавок теперь будет начисляться без визита получателя в Пенсионный фонд - ведомство само запросит информацию в соответствующих реестрах и оформит пенсию. Такой закон одобрил в среду, 19 мая, на пленарном заседании Совет Федерации.

Речь идет о следующих видах пенсий:

- досрочная;

- назначаемая по предложению органов службы занятости;

- страховая и социальная пенсии по инвалидности;

- страховые пенсии по старости гражданам, достигшим 80 лет и являющимся получателями страховой пенсии по потере кормильца.

Кроме того, вводится своего рода презумпция согласия на увеличение пенсии, подписывать соответствующий документ больше не придется.

Этим же законом закрепляется норма об информировании граждан о накопленных пенсионных правах. После первой рассылки такие сведения будут отправлять раз в три года. Такое инициативное информирование касается мужчин в возрасте от 45 лет и женщин в возрасте от 40 лет. Информацию о своих пенсионных правах они смогут получить через федеральный портал Госуслуг.

Отдельно в законе прописано, что получатели повышенной пенсии по старости за работу в течение 30 календарных лет в сельском хозяйстве сохранят надбавку в случае переезда в город.