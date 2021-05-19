Суд отменил приказ начальника СИЗО об ограничении доступа адвокатов

"Доступ адвоката-защитника к лицу, находящемуся в специальных учреждениях, предназначенных для содержания задержанных или заключенных под стражу, на протяжении длительного периода времени является проблемой во взаимоотношении адвокатского сообщества и государства. На различных площадках эта проблема постоянно поднимается и обсуждается", подчеркнул советник Федеральной палаты адвокатов Евгений Рубинштейн.
В данном случае, как рассказывают в ФПА, начальник СИЗО установил следующий график: в будни вход на территорию учреждения был разрешен с 08:30 до 12:40, а также с 14:00 до 16:40. В субботу адвокатов запускали с 08:30 до 09:00, выход был предусмотрен с 12:30 до 13:00. В воскресенье следственные кабинеты не работают. Таким образом, когда в очередную субботу адвокат Геннадий Околов подошел к СИЗО к 9 часам, внутрь его не пустили, сказав, что уже поздно. Тогда защитник подал административный иск к руководству казенного дома.
Новгородский областной суд в итоге поддержал адвоката. "Учитывая, что право подозреваемых и обвиняемых на получение квалифицированной юридической помощи и как его составляющая - право на свидание с защитником является непосредственно действующим, принимая во внимание правовые позиции Конституционного Суда, то, что право на получение юридической помощи закреплено федеральным законодательством и его реализация не может быть поставлена в зависимость от каких-либо условий, оспариваемый приказ как создающий ограничения в реализации права на получение юридической помощи подозреваемыми и обвиняемыми, содержащимися в учреждении, не может быть признан законным", - резюмировала апелляция.
Как рассказал Геннадий Околов, в настоящее время адвокаты могут посещать СИЗО-1 с 6:00 до 22:00 каждый день, кроме пятницы (санитарный день). Советник ФПА Евгений Рубинштейн подчеркнул, что новость об удовлетворении судом административного иска адвоката выглядит обнадеживающе. "С одной стороны, представители адвокатского сообщества получили пример принципиальности и настойчивости коллеги в отстаивании своих прав, а с другой - конкретное обоснование и первый судебный прецедент, раскрывающий возможности по обжалованию решения начальника СИЗО, которым устанавливается проход в возглавляемое им учреждение, - сказал он. - Адвокатскому сообществу предстоит еще многое сделать для того, чтобы распространить подобную практику на все регионы страны. Думается, что без широкого обсуждения нового законодательства в этой сфере не обойтись. Уже очевидно, что устаревший Федеральный закон "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" и принятые на его основе подзаконные нормативные акты не в состоянии урегулировать возникающие отношения в этой области".
Кстати, министр юстиции России Константин Чуйченко, выступая 19 мая в Совете Федерации, сообщил, что планируется пересмотреть правила содержания заключенных и убрать излишние запреты.