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19.05.2021 14:14
Рубрика: Происшествия

Суд отменил приказ начальника СИЗО об ограничении доступа адвокатов

Текст: Владислав Куликов
В Федеральной палате адвокатов сообщили, что суд отменил приказ начальника СИЗО города Новгорода, которым был введен график посещения адвокатами заключенных. Данное решение принципиально важно, так как случай не единичный, подобные проблемы возникали и в других местах.

"Доступ адвоката-защитника к лицу, находящемуся в специальных учреждениях, предназначенных для содержания задержанных или заключенных под стражу, на протяжении длительного периода времени является проблемой во взаимоотношении адвокатского сообщества и государства. На различных площадках эта проблема постоянно поднимается и обсуждается", подчеркнул советник Федеральной палаты адвокатов Евгений Рубинштейн.

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В данном случае, как рассказывают в ФПА, начальник СИЗО установил следующий график: в будни вход на территорию учреждения был разрешен с 08:30 до 12:40, а также с 14:00 до 16:40. В субботу адвокатов запускали с 08:30 до 09:00, выход был предусмотрен с 12:30 до 13:00. В воскресенье следственные кабинеты не работают. Таким образом, когда в очередную субботу адвокат Геннадий Околов подошел к СИЗО к 9 часам, внутрь его не пустили, сказав, что уже поздно. Тогда защитник подал административный иск к руководству казенного дома.

Новгородский областной суд в итоге поддержал адвоката. "Учитывая, что право подозреваемых и обвиняемых на получение квалифицированной юридической помощи и как его составляющая - право на свидание с защитником является непосредственно действующим, принимая во внимание правовые позиции Конституционного Суда, то, что право на получение юридической помощи закреплено федеральным законодательством и его реализация не может быть поставлена в зависимость от каких-либо условий, оспариваемый приказ как создающий ограничения в реализации права на получение юридической помощи подозреваемыми и обвиняемыми, содержащимися в учреждении, не может быть признан законным", - резюмировала апелляция.

Как рассказал Геннадий Околов, в настоящее время адвокаты могут посещать СИЗО-1 с 6:00 до 22:00 каждый день, кроме пятницы (санитарный день). Советник ФПА Евгений Рубинштейн подчеркнул, что новость об удовлетворении судом административного иска адвоката выглядит обнадеживающе. "С одной стороны, представители адвокатского сообщества получили пример принципиальности и настойчивости коллеги в отстаивании своих прав, а с другой - конкретное обоснование и первый судебный прецедент, раскрывающий возможности по обжалованию решения начальника СИЗО, которым устанавливается проход в возглавляемое им учреждение, - сказал он. - Адвокатскому сообществу предстоит еще многое сделать для того, чтобы распространить подобную практику на все регионы страны. Думается, что без широкого обсуждения нового законодательства в этой сфере не обойтись. Уже очевидно, что устаревший Федеральный закон "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" и принятые на его основе подзаконные нормативные акты не в состоянии урегулировать возникающие отношения в этой области".

Кстати, министр юстиции России Константин Чуйченко, выступая 19 мая в Совете Федерации, сообщил, что планируется пересмотреть правила содержания заключенных и убрать излишние запреты.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Правительство Минюст Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область Проблемы адвокатуры

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