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Трейлер: Лиам Нисон опять снялся в боевике, где он всех спасает

Новости
    19.05.2021, 15:03
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Лиам Нисон снялся в очередном боевике, трейлер которого появился в Сети.

Фото: youtube.com/ IGN
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Он называется "Ледяной драйв" (в оригинале - просто "Ледяная дорога", The Ice Road) и повествует о водителе грузовика (его Нисон и играет), который должен провести колонну из огромных многотонных машин через замёрзший океан на определённой скорости, чтобы спасти людей из обрушившейся алмазной шахты. Ну то есть - да, Нисон опять всех спасает, пусть и не из лап бандитов или террористов, а из лап стихии.

Также в заметных ролях - Холт Маккэллани (Пулемёт из "Гнева человеческого") и Лоуренс Фишборн.

Режиссёр и сценарист - Джонатан Хенсли ("Каратель", "Ирландец" 2010 года).

Премьера - 25 июня.

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