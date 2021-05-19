Трейлер: Лиам Нисон опять снялся в боевике, где он всех спасает

Лиам Нисон снялся в очередном боевике, трейлер которого появился в Сети.

Он называется "Ледяной драйв" (в оригинале - просто "Ледяная дорога", The Ice Road) и повествует о водителе грузовика (его Нисон и играет), который должен провести колонну из огромных многотонных машин через замёрзший океан на определённой скорости, чтобы спасти людей из обрушившейся алмазной шахты. Ну то есть - да, Нисон опять всех спасает, пусть и не из лап бандитов или террористов, а из лап стихии.

Также в заметных ролях - Холт Маккэллани (Пулемёт из "Гнева человеческого") и Лоуренс Фишборн.

Режиссёр и сценарист - Джонатан Хенсли ("Каратель", "Ирландец" 2010 года).

Премьера - 25 июня.