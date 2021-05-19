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19.05.2021 13:49
Рубрика: Экономика

В 2020 году аварийность на объектах энергетики снизилась на 12,3%

Текст: Сергей Тихонов
В 2020 году по отношению к 2019 году аварийность на промышленных предприятиях и объектах энергетики снизилась на 12,3%, а количество смертельных случаев - на 14,8%. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на коллегии Ростехнадзора, посвященной итогам 2020 года.

Причем за период с 2014 по 2020 год аварийность снизилась на 43,8%, а количество смертельных случаев - на 43,6%, подчеркнул вице-премьер.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
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Наибольшее снижение количества аварий отмечено на объектах нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, подъемных сооружениях, объектах газораспределения и газопотребления, а также предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Рост числа аварий произошел на объектах химического комплекса, магистрального трубопроводного транспорта, горнорудной и нерудной промышленности, подземного строительства и угольной промышленности. Всего в 2020 году под контролем Службы находилось 1,2 млн объектов.

Особое внимание вице-премьер обратил на необходимость обеспечения промышленной безопасности предприятий, находящихся в Арктической зоне. В 2020 году Ростехнадзором были проведены внеплановые комплексные проверки опасных производственных объектов спецхимии и оборонно-промышленного комплекса, а также хранения нефти и нефтепродуктов, расположенных в Арктической зоне. По ее итогам 65% резервуарного парка эксплуатируется с превышением срока службы и характеризуется крайней изношенностью и предельным состоянием их основных конструкций. При этом в удовлетворительном состоянии находятся 78% резервуаров. Учитывая многомиллиардный ущерб после аварий, связанных с разливом нефтепродуктов, ярким примером чего стала авария в Норильске, 10% резервуаров, признанных неисправными, и 12%, не в полной мере соответствующих требованиям промышленной безопасности, вызывают серьезную обеспокоенность.

По словам Новака, помимо главной цели - снижения количества аварий, перед Ростехнадзором стоит еще несколько важнейших задач. Одна из них, внедрение дистанционного контроля на опасных производствах. С февраля этого года в России начат соответствующий эксперимент, к которому пока добровольно могут присоединиться желающий организации.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Ростехнадзор Правительство Вице-премьеры Разлив нефтепродуктов в Норильске

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