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Рубрика: Власть

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Система онлайн-голосования прошла тест
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 109(8460)
В Центризбиркоме позитивно оценивают итоги всероссийской тренировки системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которая прошла 12-14 мая, все ее компоненты справились с нагрузкой. При этом имели место отдельные "шероховатости", к Единому дню голосования в сентябре система будет доработана. В частности, для слабовидящих избирателей сделают отдельный интерфейс.

"Все заявленные цели тренировки были достигнуты", - заявила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии в среду. Она напомнила, что основной целью была проверка системы на прочность при максимальной нагрузке и выявление слабых мест. По словам председателя, все составляющие процесса - федеральная и московская платформы для голосования, портал госуслуг и ГАС "Выборы" - работали слаженно.

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Суммарно было проведено свыше пяти миллионов транзакций (то есть голосований), а на подведение итогов ушло всего пять минут. "Беспрецедентный по масштабу эксперимент как с организационной, так и с технической точки зрения. И федеральная, и московская платформы успешно прошли это испытание", - подчеркнула глава ЦИК.

Большинство избирателей - почти 72% - воспользовались смартфонами, рассказал замглавы минцифры Олег Качанов. Еще 28% голосовали со стационарных компьютеров. Часть проблем, которые обнаружились в процессе, была связана как раз с особенностями устройств. На первом месте - некорректное отображение шрифтов в Windows 7, на втором - сбой браузера в мобильных устройствах старше 2017 года выпуска. Кроме того, сообщил чиновник, система оказалась не приспособлена для слабовидящих избирателей, поэтому к сентябрю для них разработают отдельный интерфейс.

В дни голосования разработчики зафиксировали DDoS-атаки на портал онлайн-голосования, сообщил заместитель гендиректора по цифровизации избирательных процессов РТЛабс "Ростелекома" Юрий Сатиров. "Они не носили массовый характер. Мы блокировали все попытки воздействия на систему и обеспечили полную защиту информации", - заявил он.

Было проведено свыше пяти миллионов голосований, а на подведение итогов ушло всего пять минут

Были и другие шероховатости. Порядка 137 тысяч заявителей получили отказ в допуске к голосованию на стадии регистрации. "Сейчас наши коллеги тщательно работают, чтобы выявить все причины отказа. Это менее 5% из того количества избирателей, которые пытались проголосовать, но для нас это имеет принципиальное значение", - заявила Памфилова.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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Еще одна процедура, которую следует отработать и - что еще важнее - разъяснить избирателям, это так называемое отложенное голосование. Если после получения электронного бюллетеня произошел сбой, например, разрыв связи, у человека должна быть возможность вновь войти в систему и завершить голосование. "Это не значит, что вы можете голосовать несколько раз, но в течение некоторого времени вы имеете возможность завершить отложенную транзакцию", - пояснил начальник управления по развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко. Элла Памфилова призвала разработчиков быть здесь крайне осторожными в терминах, чтобы не посеять недоверие у избирателей.

Ближе к дню голосования пройдет еще одна, "пристрелочная", по ее определению, тренировка, которая позволит подойти в полной боевой готовности к реальным выборам тем регионам, которые проведут у себя ДЭГ. Это будет пять субъектов плюс Москва. ЦИК определит список после объявления выборов в Госдуму.

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Единый день голосования-2021

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