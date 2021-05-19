В Испании осужденных за коррупцию будут переучивать

Министерство внутренних дел Испании решило перевоспитать осужденных за экономические преступления с тем, чтобы те после освобождения не вернулись на скользкую дорогу. Это коснется как обычных мошенников, так и коррупционеров, действовавших в государственном масштабе. Как отметили в МВД, запуск этой программы стал ответом на рост числа правонарушений в экономической сфере в последние годы. Полиция не сидела сложа руки, и в итоге в тюрьмах на сегодняшний день отбывают наказание более двух тысяч человек, осужденных за подобные преступления, что считается высоким показателем.

Запущенные в начале этого года курсы рассчитаны на 10-12 месяцев. Они предполагают проведение 32 групповых занятий с психологами. В первую очередь они будут работать над самооценкой заключенных, поскольку ранее проведенные исследования показали, что у коррупционеров довольно сильно развит нарциссизм, раздуто эго и крайне низок уровень самоконтроля и ответственности. Затем осужденным будут прививать этические и моральные ценности, чтобы в конце концов они взяли на себя ответственность за свои действия (даже после вынесения приговора многие отказываются делать это). По завершении курса преступники должны будут попросить прощения у своих жертв, в том числе при личной встрече.

На курсы уже записалось около 70 человек из 10 тюрем.

Участие в этой программе добровольное, но не для всех. Зятя короля Испании Иньяки Урдангарина, осужденного на 5 лет и 10 месяцев за присвоение миллионов евро, обязали записаться на эти курсы. Это было одним из условий, на которых ему в декабре прошлого года смягчили режим отбывания наказания.