Новости

Нарышкин: Запад готовит против РФ обвинения в антипрививочной пропаганде 19:25
Гречка и черный чай подорожали за неделю больше других продуктов 19:19
В Госдуму внесены поправки о бесплатном подключении населения к газу 19:18
В России с 1 сентября увеличат размер больничных по уходу за детьми 18:57
"Паркетник" Volkswagen Taigo сфотографировали без камуфляжа 18:30
Глава Минпромторга прокомментировал слияние торговых сетей в России 18:18
Киностудия "Ленфильм" открывает лабораторию для дебютантов 18:08
Продажи ключевых запчастей автомобилей выросли на 30% 18:00
Аграриям пообещали оформлять господдержку "в один клик" 17:56
В ВОЗ высказались по поводу ограничений для непривитых от коронавируса 17:55
"Ведомости" сменили главного редактора 17:46
Предвыборный съезд "Единой России" пройдет 19 июня 17:44
Задушивший стюардессу москвич получил 9 лет строго режима 17:43
Анна Попова: Привиты должны быть не менее 60% взрослого населения 17:33
Аналитик прокомментировал динамику курса биткоина 17:30
Немецкие представительства начнут прием документов на Шенгенские визы 17:18
Четыре ракеты выпущены по Израилю из Ливана 17:18
Экс-вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна осудили на 5,5 года 17:08
В Ростове директора компании осудили за хищение 430 млн у дольщиков 17:00
ВОЗ добавила индийский штамм COVID-19 в список наиболее опасных 16:52
Путин проведет заседание оргкомитета "Победа" 16:35
Росстат заявил о готовности перенести перепись населения на осень 16:27
Воскресший Lifan выпустил первый автомобиль 16:27
Ректор РХТУ Мажуга рассказал о запуске программы поддержки университетов "Приоритет-2030" 16:25
Социалист Николай Платошкин получил пять лет условно 16:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
19.05.2021 18:57
Рубрика: Общество

В России с 1 сентября увеличат размер больничных по уходу за детьми

Текст: Василий Кошкин

Выплата больничных по уходу за детьми в возрасте до семи лет в размере 100% от среднего заработка начнется с 1 сентября. Новая мера поддержки коснется полутора миллионов россиян, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.

Фото: Тарас Литвиненко/РИА Новости
Путин дал поручения по летнему отдыху детей. Главное

"Оформлять какие-либо дополнительные документы родителям не потребуется, Фонд социального страхования произведет расчеты самостоятельно на основании данных больничного листка", - пояснил глава ведомства Антон Котяков, цитирует ТАСС.

По его словам, изменения не приведут к росту расходов работодателей, выплату будут осуществлять из бюджета Фонда социального страхования.

Согласно действующим правилам, размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от продолжительности страхового стажа гражданина: при стаже до пяти лет, например, пособие составляет 60% среднего заработка, но не более 44 400 рублей в среднем за месяц. Право на 100% заработка имеют те, чей страховой стаж превышает восемь лет.

С инициативой об увеличении оплаты больничных по уходу за детьми выступил президент Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию. В среду соответствующий законопроект одобрил Совфед.

Общество Соцсфера Соцзащита Общество Семья и дети Правительство Минтруд Правила выдачи и оплаты больничного Десятилетие детства в России

Главное сегодня

В России с 1 сентября увеличат размер больничных по уходу за детьми
Медведев допустил введение обязательной вакцинации в интересах страны
Путин призвал правильно организовать работу Долины гейзеров на Камчатке
Нарышкин назвал причины затягивания регистрации в ЕС "Спутника V"
ЦБ предложил снижать кредитный рейтинг граждан за просрочку от 500 рублей
Есть ли альтернатива ЕГЭ
ВОЗ предупредила о риске ранней смерти из-за длинного рабочего дня