В России с 1 сентября увеличат размер больничных по уходу за детьми

Выплата больничных по уходу за детьми в возрасте до семи лет в размере 100% от среднего заработка начнется с 1 сентября. Новая мера поддержки коснется полутора миллионов россиян, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.

"Оформлять какие-либо дополнительные документы родителям не потребуется, Фонд социального страхования произведет расчеты самостоятельно на основании данных больничного листка", - пояснил глава ведомства Антон Котяков, цитирует ТАСС.

По его словам, изменения не приведут к росту расходов работодателей, выплату будут осуществлять из бюджета Фонда социального страхования.

Согласно действующим правилам, размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от продолжительности страхового стажа гражданина: при стаже до пяти лет, например, пособие составляет 60% среднего заработка, но не более 44 400 рублей в среднем за месяц. Право на 100% заработка имеют те, чей страховой стаж превышает восемь лет.

С инициативой об увеличении оплаты больничных по уходу за детьми выступил президент Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию. В среду соответствующий законопроект одобрил Совфед.