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19.05.2021 19:49
Рубрика: Легковые авто

В США на развитие производства электромобилей направят 174 млрд долларов

Текст: Михаил Азнавуров
Президент США Джозеф Байден провел пресс-конференцию на заводе Ford в Огайо, на которой рассказал детали плана по переводу американского автопрома на электромобили.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Бюджет программы - 174 миллиарда долларов, 100 млрд из которых направят в виде субсидий на покупку электромобилей потребителями, 10 млрд - на стимулирование продаж грузовых автомобилей с нулевым выбросом углекислого газа, 45 млрд - на электрификацию автобусных парков, в том числе школьных, 15 млрд - на расширение инфраструктуры зарядных станций до полумиллиона пунктов.

Фото: REUTERS/Aly Song/File Photo
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Также Байден обратился к руководителям "большой американской тройки" с призывом вкладывать в производство электромобилей на территории Штатов, поддерживая тем самым экономику и занятость населения собственной страны, и признать профсоюзы фабрик по производству литиевых батарей частью профсоюза работников автоиндустрии США UAW.

"Будущее автомобилестроительной промышленности за электромобилями. Назад дороги нет, - убежден Байден. - И вопрос состоит в том, будем ли мы лидировать или же окажемся отстающими в этой гонке в будущее".