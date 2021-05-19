В США на развитие производства электромобилей направят 174 млрд долларов

Президент США Джозеф Байден провел пресс-конференцию на заводе Ford в Огайо, на которой рассказал детали плана по переводу американского автопрома на электромобили.

Бюджет программы - 174 миллиарда долларов, 100 млрд из которых направят в виде субсидий на покупку электромобилей потребителями, 10 млрд - на стимулирование продаж грузовых автомобилей с нулевым выбросом углекислого газа, 45 млрд - на электрификацию автобусных парков, в том числе школьных, 15 млрд - на расширение инфраструктуры зарядных станций до полумиллиона пунктов.

Также Байден обратился к руководителям "большой американской тройки" с призывом вкладывать в производство электромобилей на территории Штатов, поддерживая тем самым экономику и занятость населения собственной страны, и признать профсоюзы фабрик по производству литиевых батарей частью профсоюза работников автоиндустрии США UAW.

"Будущее автомобилестроительной промышленности за электромобилями. Назад дороги нет, - убежден Байден. - И вопрос состоит в том, будем ли мы лидировать или же окажемся отстающими в этой гонке в будущее".