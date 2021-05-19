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Рубрика: В мире

В США осудили "антисемитские высказывания" Эрдогана

Вашингтон осудил недавние высказывания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес еврейского народа.

Фото: AFP/Graeme Jennings
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"Мы находим эти комментарии отвратительными и призываем президента Эрдогана и других турецких лидеров воздерживаться от разжигающих ненависть заявлений", - заявил руководитель пресс-службы американского госдепа Нед Прайс. По его словам, политикам стоит думать о последствиях. Громкие слова могут спровоцировать дальнейшее насилие на Ближнем Востоке. "Мы призываем Турцию присоединиться к Соединенным Штатам в работе по прекращению конфликта", - цитирует Прайса ТАСС.

Напомним, на этой неделе Эрдоган проклял правительство Австрии, поднявшее флаг Израиля над своей резиденцией. По мнению политика, страны Запада не волнует гибель палестинцев. "Австрия пытается заставить мусульман заплатить за совершенный ею геноцид евреев", - заявил турецкий лидер.

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