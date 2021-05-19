Владимир Путин проверил работу по выполнению Послания-2021

Все задачи, прозвучавшие в Послании Федеральному Собранию и поручениях после него, должны быть выполнены так, как этого ждут люди, заявил президент Владимир Путин 19 мая на совещании по этому вопросу. Он поручил решить проблему с кешбэком для уже купивших путевки в детские лагеря и проработать все детали бесплатного доведения газа до домовладений. Еще президент поддержал предложение "Единой России" сдвинуть на октябрь перепись населения.

Работать ритмично и эффективно

Все инициативы, которые прозвучали в Послании, уже приобрели форму конкретных задач и решений, напомнил президент. Речь о формировании системы поддержки семей с детьми, развитии образования и здравоохранения, защите окружающей среды, дополнительных стимулах для бизнеса и новых возможностях для регионов. "В целом вижу, что работа организована очень активно, с хорошим темпом", - оценил он. Идеи Послания готовились и формулировались не с чистого листа, была проделана большая предварительная работа при участии правительства, администрации президента, парламентских фракций. "Значительная часть предложений поступила и от партии "Единая Россия", - отметил президент и попросил секретаря генсовета партии, первого вице-спикера Совфеда Андрея Турчака рассказать, как продвигаются новые законотворческие инициативы. "Рассчитываю на ритмичное и эффективное выполнение поручений Послания. Все задачи, которые мы вместе с вами определили, должны быть реализованы ровно так и с таким результатом, который ожидают наши граждане", - подчеркнул он.

Отдых с возвратом

Президент назвал два важнейших вопроса, которые нужно решить уже сейчас. Первый - это поддержка граждан в оплате летнего отдыха, а второй - развитие инфраструктуры в регионах. Начинается сезон летних отпусков. "Многие семьи выбирают или уже определили, куда поедут отдыхать, в какой летний лагерь отправят детей. И один из ключевых вопросов - это стоимость отдыха", - сказал он. Людям важно понимать, какую поддержку окажет государство. В Послании была задача продлить до конца года программу возврата части расходов граждан на турпоездки. В том числе она должна действовать в летние каникулы для молодых людей, финалистов и победителей Олимпиад, волонтерских и творческих конкурсов. А родителям ребят, которые отправляются на отдых в лагерь, будет возвращена половина стоимости путевки.

Но здесь возникли проблемы. "Многие семьи сейчас возвращают путевки за первую смену", - заметил Путин. Программа детского туристического кешбэка будет запущена 25 мая. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что есть возможность купить со скидкой во вторую смену. "Ну так в первую тогда никто не поедет или поедут меньше детей, чем можно было бы направить на отдых - вот и все", - прокомментировал Путин.

Кроме того, как люди могли купить путевку с кешбэком на первую смену, если постановление правительства или не вышло, или только что выходит. "Здесь нужно исходить из реалий, а не из бумаг", - сказал президент и спросил вице-премьера: "Постановление вышло или нет?". - "Выходит сегодняшним числом", - ответил Чернышенко. "А сегодня уже какое число? С 1 июня уже первая смена начинается. Многие купили путевки без всякого возврата, - заявил Путин. - Надо подумать. Мы же обещали людям, что они получат возврат. Мы же не говорили - в первую смену, во вторую. Мы сказали - на летний отдых". "Посчитайте, сколько это стоит. Нужно, значит, добавить соответствующие деньги", - указал он.

Мы же обещали людям, что они получат возврат. Мы же не говорили - в первую смену, во вторую. Мы сказали - на летний отдых. Посчитайте, сколько это стоит. Нужно добавить соответствующие деньги

"Уже просят возврата путевок за первую смену. А в детских лагерях и денег нет, чтобы вернуть, потому что они уже истрачены часто на организацию самого процесса. Создали проблему", - возмутился Путин. Да и сами детские лагеря плохо проинформированы, каковы условия работы, - нужно заняться этим. "И проработать с регионами и финансовыми учреждениями, чтобы подходили к решению этих вопросов неформально. Потому что речь идет о конкретных людях, о семьях", - указал президент. Путин поручил проработать механизм, как поступить с теми, кто уже купил такие путевки без всякого кешбэка.

Стимулы для регионов

Еще одна тема совещания - развитие инфраструктуры. Ведь этому было также уделено в Послании-2021 много места. Речь о строительстве автодорог, других транспортных объектов, обновлении жилищно-коммунальных систем и о других направлениях, которые определяют качество жизни в городах и селах. Вложения в инфраструктуру должны стать мощным стимулом для комплексного развития регионов, повлечь рост вложений со стороны частного бизнеса. Поэтому и нужны новые инструменты финансирования таких долгосрочных инвестиций. Прежде всего это инфраструктурные бюджетные кредиты по низкой ставке сроком не менее чем 15 лет с льготным периодом погашения задолженности. Нужно сделать так, чтобы все регионы, способные обслуживать инфраструктурные кредиты, могли бы их реально получить, подчеркнул Путин. Для расширения доступа к инструментам развития было решено снизить долговую нагрузку регионов, заместить более дорогие коммерческие кредиты бюджетными и реструктурировать бюджетные кредиты, выданные в прошлом году.

"К 2024 году объем проектов, профинансированных за счет инфраструктурных кредитов, должен составить не менее 500 млрд рублей. В правительстве уже рассматриваются такие проекты с участием государства и частного бизнеса", - заметил Путин. Например, развитие общественного транспорта в городах-миллионниках. Президент обратился к руководству РЖД и "Газпрома", призвав "активно включиться в эту работу, связать, синхронизировать свои инвестиционные планы и программы с новыми возможностями регионов по развитию их инфраструктуры". Правительство должно оказать регионам необходимую поддержку для реализации инфраструктурных проектов, указал он. В том числе речь о комплексном развитии территорий и жилищном строительстве. Также нужно запустить механизм субсидирования облигаций института развития "ДОМ.РФ", что позволит застройщикам привлекать целевые займы под минимальную ставку, увеличить объемы строительства жилья, а значит, сделать его более доступным.

Кабмин: путь от поручений до законов

О том, как выстроена работа по выполнению Послания в целом, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. Часть поручений уже исполнена. Так, в мае надо было решить вопросы поддержки детского отдыха и запустить комплекс мер по развитию туризма. Правительство направило 5 млрд рублей на то, чтобы родители смогли вернуть половину стоимости путевки ребенка в летний лагерь и продлило до конца года программу возмещения части затрат на путешествия по России. Ростуризму в конце апреля на эти цели дополнительно выделили более 4,5 млрд рублей. Уже сегодня на заседании правительства будет рассмотрен вопрос о выделении свыше миллиарда рублей на разработку схем территориального туристического проектирования, в том числе в Крыму и на Дальнем Востоке.

По другим поручениям, срок которых наступает позже, также значительные подвижки. Одно из важнейших - создание системы мер поддержки семей с детьми. Речь о ежемесячных выплатах нуждающимся беременным женщинам и родителям, которые в одиночку воспитывают детей от 8 до 16 лет, а также об оплате больничных по уходу за детьми до семи лет в размере 100 процентов от среднего заработка. "С этими предложениями также выступала партия "Единая Россия", которая инициировала необходимые законодательные изменения", - сказал Мишустин. Законопроект уже одобрен Совфедом. Готовится расширение программы диспансеризации, которая стартует с 1 июля. "Это особенно нужно переболевшим коронавирусом", - считает премьер-министр.

Еще одна важная задача для благополучия семей и экономики - решение вопросов занятости. На прошлой неделе кабмин дополнительно выделил 8 млрд рублей на программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса. С 1 июля для экспортеров несырьевых энергетических товаров будет отменено требование о возврате выручки, которую бизнес получил при заключении контракта. Правительство рассмотрит законопроект уже сегодня.

В Госдуму внесена инициатива о предоставлении инфраструктурных бюджетных кредитов по ставке до 3 процентов на 15 лет. Там предусмотрены меры по реструктуризации предоставленных ранее бюджетных кредитов со сроком погашения до 2029 года и замещению рыночного долга новыми бюджетными кредитами на сумму свыше 500 млрд рублей. "Детально проработали механизм применения инфраструктурных облигаций, в том числе для того, чтобы кредитовать на долгий срок комплексные проекты в жилой застройке, причем по ставке не выше 4 процентов. Необходимые правовые акты приняты. В ближайшее время мы планируем начать реализацию пилотных проектов", - сообщил Мишустин.

Перепись переезжает на октябрь

"Для нас принципиально важно, что в Послание вошли инициативы, которые мы готовили вместе с людьми в регионах", - заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. "По сути, ваше Послание стало ответом на ключевые вопросы, которые волнуют сегодня наших граждан. Для "Единой России" это прямая программа действий и ключевой блок нашей предвыборной кампании", - сказал он. Сформирован план законодательного обеспечения Послания, который предусматривает подготовку 46 законопроектов. "Сделаем все, чтобы они были приняты в кратчайшие сроки", - заверил Турчак. Первый блок из трех важных ключевых социальных поправок уже прошел Совфед. Он касается оплаты больничного по уходу за детьми, введения с 1 июля новой выплаты нуждающимся беременным, а также пособия неполным семьям с детьми от 8 до 16 лет.

Президент поставил задачу: за подведение газа к своим участкам люди платить не должны. "Мы с правительством детально проработали все ключевые положения этой программы. Правительство уже утвердило "дорожную карту" по социальной газификации", - сообщил Турчак. Законопроект нужно принять в эту сессию, "чтобы люди получили доступ к газу как можно скорее и не осталось никаких лазеек для злоупотреблений", а процесс подключения был максимально удобным и простым для них, считает он. Секретарь генсовета "Единой России" также предложил, чтобы в программе развития региональной инфраструктуры участвовали бы все регионы.

Комментируя вопрос газификации домовладений, Путин попросил правительство, регионы и "Газпром" отнестись к этому очень внимательно: все проработать и сделать как можно быстрее. "Иначе у нас будет так, как бывает иногда, как в народе говорят: "Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Вот чтобы такого не было", - предостерег он.

И еще один важный вопрос поднял Турчак. Избирательная кампания в Госдуму по времени совпадает со всероссийской переписью населения. "Если переписчики и агитаторы одновременно пойдут по домам, это создаст ненужное напряжение у людей, наложение, а где-то вызовет и прямое раздражение", - считает он. Причем зачастую это одни и те же люди, как правило, учителя, работники социальной сферы. Турчак попросил перенести перепись на октябрь. Выборы уже пройдут, и люди смогут спокойно и взвешенно ответить на все вопросы. "Хорошо, это тоже рассмотрим обязательно", - согласился президент. После совещания пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил ТАСС, что Путин поддержал это предложение.

К людям - как к своим

О выполнении поручений в сфере туризма доложил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Около 12 млрд рублей в рамках нацпроекта предусмотрено на создание привлекательных центров городов. В развитие российского туризма планируется привлечь около 2 трлн рублей частных инвестиций до 2030 года и построить более 600 новых объектов. Господдержка в рамках нацпроекта будет оказываться на конкурсной основе, и претендовать на нее смогут все регионы, уточнил он.

У Чернышенко были некоторые опасения по поводу массовой посещаемости Долины гейзеров на Камчатке. Путин их не разделил. Вернее, ему не понравился тон. "Вы сказали, там больше народу нельзя допустить, они там все вытопчут. Понимаю, что ничего плохого вы не имели в виду... но как-то меня это задело все-таки. Как будто совсем какие-то люди, которых мы не хотим там видеть", - поправил его президент. "Надо относиться не как к чужим, а как к своим, близким, и тогда у нас все будет получаться, тогда будем думать о деталях. А если как следует организовать там работу, так никто ничего не вытопчет... Но для этого нужно вкладывать соответствующие ресурсы", - заключил он.

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что по итогам четырех месяцев ввод жилья идет с опережением на 18 процентов к уровню прошлого года. Программа расселения аварийного жилья во всех основных регионах будет закончена в 2023 году. Также он заявил, что строительство метро в городах-миллионниках в России нецелесообразно, нужно делать ставку на железную дорогу. Путин попросил доложить о ситуации с подземкой Красноярска. Уже начатое надо закончить, но не теми деньгами, пояснил свой подход Хуснуллин. "Мы найдем решение более дешевое, более оптимальное", - сказал он про Красноярск.