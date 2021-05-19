Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу, позволяющую запрещать на несколько часов движение судов на реках и озерах для проведения праздников или спортивных соревнований.

Председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев пояснил, что подготовленный законопроект создает правовую базу для ограничения движения судов на определенных водных участках в случае проведения массовых мероприятий: культурных или спортивных.

"Сегодня на внутренних водных путях проводится ряд мероприятий, давно ставших известными и популярными. Например, "Алые паруса" в Санкт-Петербурге, международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ на кубок президента России в Москве, парусные регаты в честь дня города и другие. Подобные события требуют специальных мер, связанных с обеспечением безопасности судоходства, охраны жизни и здоровья людей. Так, зачастую требуется ограничение судоходства в данных районах", - рассказал Владимир Груздев.

Он отметил, что сегодня в Кодексе внутреннего водного транспорта не прописан механизм принятия подобных решений, и это создает большие трудности.

"Проектом предполагается внести в Кодекс поправки, дающие полномочия администрациям водных бассейнов вводить ограничения для движения судов на время массовых мероприятий на внутренних водных путях. Порядок введения таких ограничений будет разработан отдельно", - сообщил Владимир Груздев.