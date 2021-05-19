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19.05.2021 20:45
Рубрика: В мире

Париж: все в кафе!

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 109(8460)
Эту среду все французы ждали как манну небесную: 19 мая начался второй этап снятия антиковидных ограничений, а главным из них стало открытие террас кафе и ресторанов, где, наконец-то, можно пообщаться с друзьями за бокалом вина или пива, а при желании, не торопясь, перекусить. Заметим, что во внутренних залах можно будет посидеть только через три недели.

С тем, чтобы подчеркнуть важность этого события, а местная публика была лишена своего любимого времяпровождения из-за двух санитарных локаутов без малого семь месяцев, президент Эмманюэль Макрон и премьер-министр Жан Кастекс перед заседанием правительственного кабинета в Елисейском дворце отправились в ближайшее кафе. Заказали по чашечке кофе, и соответствующее фото глава государства выставил в своем "Твиттере" с надписью: "Возвращаемся к тому, что является нашим искусством жить, но при этом соблюдаем меры безопасности".

Фото: BERTRAND GUAY / AFP
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Еще за несколько недель до этого французы активно заказывали столики бистро и ресторанов под открытым небом по всей стране, чтобы отметить это событие. Так что днем и вечером повсюду рекой лилось шампанское, бордо и шабли вплоть до наступления комендантского часа, который с прежних 19.00 передвинули на 21.00. Для этого дня в Париже в рекордные сроки построили без малого 10 тысяч террас, которые с разрешения властей распространились не только на тротуар, но и на парковочные места для автомобилей.

Распахнули двери столичные музеи. Лувр, музей Орсе и десятки других приняли первых посетителей. Конечно, не толпы, а из такого расчета, чтобы на одного приходилось восемь квадратных метров площади. Заработали кинотеатры при правиле заполняемости не более 35 процентов и двух свободных кресел между зрителями. Одновременно стартует театральный сезон, разрешены фестивали и прочие схожие мероприятия на природе с участием до тысячи человек.

Все это стало возможно после того, как ковидная эпидемия во Франции стала медленно отступать, в том числе благодаря кампании вакцинации, которую уже прошла почти треть из 66-миллионного населения страны (из них половина полностью). Следующий этап смягчений намечен на 9 июня, когда комендантский час станет начинаться в 23.00, заработают спортивные залы, фитнес-клубы.

В мире Европа Франция Пандемия коронавируса COVID-19

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