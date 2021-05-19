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19.05.2021 09:30
Рубрика: ПДД

Водителям напомнили о "летнем" штрафе в полмиллиона рублей

Текст: Василий Кошкин
Российским водителям может грозить штраф в полмиллиона рублей. Именно такое наказание предусмотрено за выезд на автомобиле на особо охраняемые территории.

"Штраф может быть наложен как на водителя, физическое лицо, так и на юридическое лицо. Размер штрафа зависит от конкретного нарушения и может составлять 1,5-5 тысяч рублей для физических лиц, а также от 50 000 до 500 000 рублей", - напомнила главный юрисконсульт компании "Правокард" Анна Куклева в интервью Autonews.

Фото: Александр Корольков
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По ее словам, штраф можно оспорить в суде, однако аргументы "я не знал" или "тут не было знака" не является основанием для прекращения производства.

Юрист посоветовала перед поездкой на природу проверить статус территории. Эта информация является открытой и содержится в кадастровой карте.

К особо охраняемым природным территориям относятся, в частности, государственные природные заповедники, нацпарки, природные парки, памятники природы, а также дендрологические парки и ботанические сады.