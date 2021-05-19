Высший Евразийский экономический совет пройдет 21 мая в онлайн-режиме

Полтора десятка вопросов предстоит рассмотреть на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Оно состоится 21 мая с участием глав государств этой международной организации в онлайн-режиме, сообщила накануне помощник председателя коллегии ЕЭК Ия Малкина.

В повестку встречи, уточнила она, включены вопросы по цено- и тарифообразованию на общем рынке газа и установления тарифа на его транспортировку из третьих стран для внутреннего потребления. Кроме того, предстоит обсудить подходы к развитию торгово-экономического сотрудничества с основными партнерами ЕАЭС на среднесрочную перспективу, сотрудничество стран союза в сфере производства лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций.

Главам государств будет представлена, в частности, и информация о результатах работы по устранению препятствий на внутреннем рынке союза, и о результатах мониторинга исполнения странами правил регулирования торговли услугами, учреждения и деятельности, реализации основных направлений международной деятельности ЕАЭС.

Ожидается, уточнила Малкина, что члены Высшего Евразийского экономического совета также определят основные ориентиры макроэкономической политики на 2021-2022 годы, перечень мер, направленных на унификацию законодательства государств ЕАЭС в сферах испытания сортов и семеноводства сельскохозяйственных растений, соглашение о проведении совместных контрольных мероприятий по вопросам соблюдения порядка зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин, их перечисления в доход бюджетов государств - членов ЕАЭС.

Планируется, что на заседании будут представлены кандидатуры новых членов коллегии ЕЭК от Кыргызстана: Максата Мамытканова на должность министра по таможенному сотрудничеству ЕЭК и Темирбека Асанбекова на должность министра по энергетике и инфраструктуре ЕЭК.