ЦБ: Комиссия за прием монет от населения будет минимальной или нулевой

В рамках эксперимента со сбором монет у населения зачисление средств будет происходить на счет или телефон, и если не бесплатно, то по минимальным комиссиям. Об этом рассказал зампред Банка России Михаил Алексеев в интервью "Российской газете".

Как ранее сообщала "РГ", эксперимент пройдет в 2022 году в одном из регионов с низкой долей возвращающейся в оборот монеты.

"Для нас этот проект очень важен, - сказал Михаил Алексеев. - Мы чеканим огромное количество монет, но они уходят, как вода в песок - традиционные каналы возврата монет в обращение пересыхают. Розничные предприятия запрашивают монеты для сдачи, но неохотно принимают их от покупателей. Покупатели в свою очередь неохотно несут монету в магазины. Так она оседает у людей в копилках, стеклянных банках... Мы же тем временем вынуждены чеканить новые партии монет, и затраты на их изготовление значительны".

Если проект покажет свою результативность, Банк России растиражирует его по всей стране. "Это позволит вернуть в оборот мелочь, залежавшуюся у наших граждан, и сократить издержки на чеканку", - рассчитывает Михаил Алексеев.

Полностью интервью с заместителем председателя Банка России Михаилом Алексеевым читайте в ближайших номерах "Российской газеты"