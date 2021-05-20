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20.05.2021 17:07
Рубрика: В мире

Египет назвал условия въезда для туристов

Текст: Василий Кошкин
Фото: AP Photo/Nariman El-Mofty Фото: AP Photo/Nariman El-Mofty
Фото: AP Photo/Nariman El-Mofty

Туристы, прибывающие в Египет, должны иметь с собой справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, тест должен быть сделан не позднее 72 часов до момента вылета прямым рейсом, сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на Египетское управление по продвижению туризма.

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Кроме того, тест можно сделать в пяти аэропортах сразу после прилета: Шарм-эль-Шейха, Табы, Хургады, Марса-Алама и Луксора. Цена - 30 долларов наличными.

"Для гостей, у которых окажется положительный результат теста на СOVID-19, отели введут карантин и поселят их в отдельные номера, покрыв расходы по проживанию, питанию, безалкогольным напиткам вплоть до их отбытия", - говорится в правилах, разработанных египетскими властями.

В конце апреля Россия и Египет объявили о восстановлении авиасообщения между двумя странами. Египетские власти заявили о готовности не только принять российских туристов, но и обеспечить их безопасность в условиях пандемии.

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