Египет назвал условия въезда для туристов

Туристы, прибывающие в Египет, должны иметь с собой справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, тест должен быть сделан не позднее 72 часов до момента вылета прямым рейсом, сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на Египетское управление по продвижению туризма.

Кроме того, тест можно сделать в пяти аэропортах сразу после прилета: Шарм-эль-Шейха, Табы, Хургады, Марса-Алама и Луксора. Цена - 30 долларов наличными.

"Для гостей, у которых окажется положительный результат теста на СOVID-19, отели введут карантин и поселят их в отдельные номера, покрыв расходы по проживанию, питанию, безалкогольным напиткам вплоть до их отбытия", - говорится в правилах, разработанных египетскими властями.

В конце апреля Россия и Египет объявили о восстановлении авиасообщения между двумя странами. Египетские власти заявили о готовности не только принять российских туристов, но и обеспечить их безопасность в условиях пандемии.