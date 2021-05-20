Эксперт: Снятие санкций с оператора "Северного потока-2" ускорит его запуск

По его словам, оценить точные сроки запуска проекта сложно, поскольку речь идет лишь о частичном снятии ограничений. "Но в любом случае, снятие даже части санкций является позитивной новостью и увеличивает шансы на то, что газопровод может быть достроен и запущен в течение нескольких месяцев, то есть до конца года", - отметил Маринченко.

Ранее американские СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена не будет вводить санкции против компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG и ее главы Маттиаса Варнига. Позже госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил эту информацию. Тем не менее санкции все же будут введены в отношении четырех судов, строящих "Северный поток-2", пяти связанных с ними организаций, а также одного физлица.

Строительство "Северного потока-2" было прервано в конце 2019 года из-за санкций США. В декабре 2020 года "Фортуна" возобновила работы в исключительной экономической зоне Германии. Это же судно в январе приступило к работам на датском участке.

"Северный поток-2" прокладывается по дну Балтийского моря из России в Германию. "Газпром" реализует проект совместно с крупнейшими европейскими компаниями. Мощность двух ниток газопровода должна составить 55 млрд кубометров в год.