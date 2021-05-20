Эпидемию "черной плесени" объявили в двух штатах Индии

Власти индийских штатов Раджастан и Телангана объявили об эпидемии "черной плесени", или по научному - мукормикозе. Это грибковое заболевание, которое особенно опасно для тех, у кого понижен иммунитет.

"Число заболевших мукормикозом в штате продолжает расти из-за воздействия COVID-19. Он проявляется как побочный эффект коронавируса. Объявляем об эпидемии. Заболевание распространяется по всему штату", - приводит уведомление, подписанное главным министром здравоохранения штата Раджастан Ахилом Аророй, РИА Новости.

На данный момент в штате мукормикоз диагностирован у почти 100 пациентов, для них создано специальное отделение в государственной больнице Савай Ман Сингха. В свою очередь штат Телангана объявил мукормикоз заболеванием, подлежащим уведомлению в соответствии с законом "Об эпидемических заболеваниях 1897 года".