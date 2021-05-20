Эпидемиолог связал низкие темпы вакцинации с антипрививочниками

Порядка 24 миллионов россиян сделали прививку от коронавируса. Таковы, по словам директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, данные на 19 мая.

Как пояснил ученый агентству "Интерфакс", происходит отставание от тех темпов вакцинации, которые хотелось бы иметь в нашей стране. При этом Горелов напомнил ,что сейчас у россиян достаточно большой выбор вакцин.

Эксперт связал невысокие темпы вакцинации в том числе с антипрививочным движением, которое, по его словам, существовало во все времена.

Напомним, что на сегодня в России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник Лайт". Первые три уже активно применяются.

"Спутник V" - это генно-инженерная векторная вакцина на основе двух штаммов живых аденовирусов человека. Вводится двукратно с интервалом в три недели. Эффективность составляет 91,4%, против тяжелого течения заболевания - 100%.

"ЭпиВакКорона" - генно-инженерная пептидная вакцина. Создана на основе искусственных пептидов, копирующих фрагменты коронавируса. Вводится двукратно внутримышечно с интервалом в 2-3 недели. Иммунологическая эффективность - 100%. Иммунная защита, ожидается, будет действовать не менее года.

"КовиВак" - вакцина "мягкого" действия, она производится по классической технологии. В ней используется ослабленный коронавирус.

Вакцинация населения сейчас проводится бесплатно. И в дальнейшем останется бесплатной.

Как заявил в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин, вакцинация от COVID-19 должна продолжаться до достижения коллективного иммунитета. И эта прививка должна войти в национальный календарь прививок.