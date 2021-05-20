Эпидемиолог связал низкие темпы вакцинации с антипрививочниками

Как пояснил ученый агентству "Интерфакс", происходит отставание от тех темпов вакцинации, которые хотелось бы иметь в нашей стране. При этом Горелов напомнил ,что сейчас у россиян достаточно большой выбор вакцин.
Эксперт связал невысокие темпы вакцинации в том числе с антипрививочным движением, которое, по его словам, существовало во все времена.
Напомним, что на сегодня в России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник Лайт". Первые три уже активно применяются.
"Спутник V" - это генно-инженерная векторная вакцина на основе двух штаммов живых аденовирусов человека. Вводится двукратно с интервалом в три недели. Эффективность составляет 91,4%, против тяжелого течения заболевания - 100%.
"ЭпиВакКорона" - генно-инженерная пептидная вакцина. Создана на основе искусственных пептидов, копирующих фрагменты коронавируса. Вводится двукратно внутримышечно с интервалом в 2-3 недели. Иммунологическая эффективность - 100%. Иммунная защита, ожидается, будет действовать не менее года.
"КовиВак" - вакцина "мягкого" действия, она производится по классической технологии. В ней используется ослабленный коронавирус.
Вакцинация населения сейчас проводится бесплатно. И в дальнейшем останется бесплатной.
Как заявил в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин, вакцинация от COVID-19 должна продолжаться до достижения коллективного иммунитета. И эта прививка должна войти в национальный календарь прививок.