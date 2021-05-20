Эрдоган намерен озвучить послание для всего мира

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в июле посетит самопровозглашенную Турецкую Республику Северного Кипра.

"Я озвучу послание, которое будет касаться не только острова, но и всего мира. Если вы не проявляете решимость, то вас никто не будет воспринимать всерьез", - подчеркнул политик, не уточнив тему предстоящего выступления. В то же время Эрдоган отметил, что из Восточного Средиземноморья поступают хорошие вести. Речь идет о нефти и природном газе, пишет ТАСС.

В последнее время лидер Турции часто мелькает в новостях. Недавно он проклял правительство Австрии, поднявшее флаг Израиля над своей резиденцией. Попутно Эрдоган раскритиковал страны Запада за отсутствие реакции на происходящее в Израиле и секторе Газа.

Также политик обвинил президента США Джо Байдена в том, что тот "пишет историю своими окровавленными руками".