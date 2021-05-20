Физический пуск второго энергоблока БелАЭС запланирован на осень

Уже через две недели после включения в сеть первого энергоблока, строящейся в Островце БелАЭС, стало известно, что физический пуск и второго реактора запланирован на ближайшую осень. Об этом сообщил 20 мая на молодежном форуме ProAtom министр энергетики РБ Виктор Каранкевич.

Подтвердив, что работы на втором энергоблоке ведутся в соответствии с графиком, отраслевой руководитель пояснил, что общая строительная готовность достигла 85 процентов. В апреле, напомнил он, "на площадку АЭС доставлены тепловыделяющие сборки со свежим ядерным топливом, где оно находится в специальном хранилище. А осенью планируется его загрузка в активную зону реакторной установки. Это будет очередной важный этап - так называемый физический пуск".

Сейчас на первом энергоблоке первенца атомной энергетики страны, отметил министр, проходит завершающий этап опытно-промышленной эксплуатации: комплексное опробование оборудования энергоблока на номинальной мощности установки.

Кстати, по его словам, которые цитирует БЕЛТА, "на станции уже "произведено около 2,3 млрд кВт.ч электроэнергии, что примерно сопоставимо с годовым объемом потребления такого крупного объекта, как Белорусский металлургический завод, либо с годовым потреблением населения двух областей". А после полного ввода станции в эксплуатацию БелАЭС сможет производить около 18,5 млрд кВт.ч в год, что обеспечит около 40 процентов потребностей страны в электроэнергии.

Вот почему одной из основных задач в текущей пятилетке министр назвал увеличение электропотребления. Все необходимые для этого условия и меры созданы в отношении реального сектора экономики. Они утверждены на уровне правительства.

Как уже сообщал "СОЮЗ", руководством министерства утверждена и комплексная программа по увеличению использования электрической энергии для целей отопления и горячего водоснабжения. За счет модернизации электрических сетей, строительства новых и модернизации действующих подстанций, а также совершенствования правовой базы планируется выйти к 2025 году на увеличение электропотребления по данному направлению до 900 миллионов кВт.ч.

Следует напомнить, что Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту в Гродненской области.