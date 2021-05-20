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20.05.2021 09:24
Рубрика: Происшествия

ФСИН предложила заменить трудовых мигрантов заключенными

Директор Федеральной службы исполнения наказаний предложил активней задействовать заключенных на тех работах, где не хватает рабочей силы и куда привлекают мигрантов.

Осужденные могут получить скидку срока за работу в Арктике

- Это будут абсолютно новые достойные условия, потому что этот человек уже будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, при желании с семьей, получать достойную зарплату, - цитирует ТАСС его слова.

Калашников отметил, что в настоящее время порядка 188 тысяч человек, которые содержатся в исправительных учреждениях, имеют право на такое исполнение наказания как принудительные работы.

Комментируя эту возможность, директор ФСИН отметил, что таким образом может быть решена и трудовая проблема, и произойдет та самая социализация.

Ранее "РГ" уже писала о том, что ФСИН ведет переговоры с предпринимательским сообществом для расширения сети исправительных центров на стройках и предприятиях. Благодаря этому осужденные смогут, например, заменить на стройках часть мигрантов.

Происшествия Правосудие Тюрьмы Правительство Минюст ФСИН

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