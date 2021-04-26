Федеральная служба исполнения наказаний ведет активные переговоры с предпринимательским сообществом для расширения сети исправительных центров на стройках и предприятиях. Благодаря этому осужденные смогут, например, заменить на стройках часть мигрантов. Проекты ведомства поддержала Торгово-промышленная палата.

В исправительные центры направляются люди, которых суды приговорили к принудительным работам. Это не лишение свободы, в исправительных центрах нет колючей проволоки и часовых. Осужденный живет в общежитии и работает там, куда его направят. За свой труд он получает обычную зарплату. Поэтому критики, говорящие о якобы возрождении ГУЛАГа, просто не вникают в детали. Новая система напоминает, скорее, советскую "химию", когда осужденных также направляли на стройки и крупные предприятия. Как и нынешние "принудительные работники", они не являлись заключенными и не находились под конвоем. Но были под надзором.

Недавно во ФСИН обсуждалось расширение применения наказания в виде принудительных работ. Директор ФСИН России Александр Калашников подчеркнул, что вопрос трудоустройства осужденных является одним из важнейших.

Как рассказала начальник Управления исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, ФСИН России Елена Коробкова, на сегодняшний день в 76 регионах создано 111 учреждений для отбывания принудительных работ с возможностью размещения более 8 тысяч человек.

Она особо подчеркнула, что в исправительные центры стремятся попасть осужденные из мест лишения свободы. Они готовы работать на любых объектах и предприятиях, чтобы получать зарплату, помогать своим семьям, погашать иски. "Это своего рода социальный лифт, позволяющий адаптироваться в обществе, получить работу, восстановить социальные и родственные связи", - рассказывают в тюремном ведомстве.

Закон разрешает менять вид наказания заключенным, отбывшим часть срока в колонии и хорошо себя зарекомендовавшим.

Есть случаи, когда осужденные, попав на какое-то предприятие во время отбытия наказания, остаются там уже как вольные люди. Это тоже ответ скептикам, поминающим недобрым словом ГУЛАГ: с ним в данном случае не может быть никаких сравнений.

Имеющихся рабочих мест в исправительных центрах явно недостаточно, требуется их кратное увеличение. С прошлого года появилась возможность создания филиалов исправительных центров там, где нужны рабочие руки. Например, при крупных стройках. Предприятие предоставляет помещение для проживания осужденных и обеспечивает их работой, а сотрудники исправительного центра обеспечивают за ними надзор.

При этом, согласно методическим рекомендациям минтруда, организациям, квотирующим рабочие места для лиц данной категории, могут предоставляться субсидии для оплаты труда осужденных к принудительным работам, размер и порядок которых определяется региональными властями. У Федеральной службы исполнения наказаний уже имеется положительный опыт создания таких участков в 7 регионах с возможностью размещения в общежитиях при предприятиях 375 осужденных к принудительным работам.

"Перспективным представляется привлечение осужденных к труду в таких сферах, как строительство, сельское хозяйство, переработка твердых бытовых отходов, в развивающихся сферах экономики, а также при реализации крупных государственных проектов, - рассказали в тюремном ведомстве. - Указанные отрасли имеют дефицит кадров, что связано в том числе с оттоком трудовых мигрантов. Осужденные к принудительным работам могут стать их альтернативой. Особенно это относится к строительной сфере, где активно используется труд иностранных мигрантов".

По расчетам ФСИН, право перейти на принудительные работы в исправительных центрах при положительном решении суда имеют почти 184 000 человек.

Кстати, в СМИ появилась информация, что правительство обсуждает возможность привлечения осужденных к строительству инфраструктурных объектов БАМа и Транссиба.

Качество стройки может упасть

Тяжелый неквалифицированный труд на стройках не привлекает россиян, отмечает член Общественного совета минстроя Рифат Гарипов. Однако предложение заменить мигрантов осужденными не вызывает энтузиазма у представителей строительной отрасли, говорит он. "Несмотря на то, что такая рабочая сила обойдется застройщикам дешевле, управление и контроль за осужденными на практике вызывает вопросы. Нужно учитывать дополнительные факторы: обеспечение осужденных жильем, финансирование и организацию их сопровождения и пребывания на объектах. Но, учитывая текущие сложности в строительной отрасли, решение об использовании труда осужденных можно оставить на усмотрение и ответственность конкретных работодателей", - считает Гарипов.

Проблема дефицита рабочих не может быть решена путем привлечения осужденных, уверен коммерческий директор компании "Стройком" Андрей Яковлев. Во-первых, они, как правило, не имеют должного опыта в строительстве. Во-вторых, иностранных рабочих отличает высокий уровень мотивации - важно закрепиться на работе, иметь возможность отправлять деньги родственникам, а также платить за съемное жилье. "Многие работодатели отмечают, что мигранты, которым были предоставлены базовые комфортные условия, например, бесплатное проживание и питание, трудятся с высокой производительностью, не увиливают от трудовых обязанностей. В случае с осужденными ситуация будет противоположной - с высокой вероятностью у них не будет мотивации работать качественно. Такой подход может существенно повлиять на качество строящихся объектов и сроки их сдачи", - полагает эксперт.

На стройках не хватает 600 тысяч мигрантов из стран СНГ, сообщил глава минстроя Ирек Файзуллин на заседании Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности. "У нас на сегодня поступили заявки от органов исполнительной власти субъектов РФ и от крупных компаний. Это почти 600 тыс. специалистов, которые необходимы в разных направлениях", - передает слова министра "Интерфакс-Недвижимость". В начале марта на стройках не хватало около 1,2 млн рабочих. Как отмечал вице-премьер Марат Хуснуллин, российские стройки будут испытывать кадровый голод даже после открытия границ и возвращения мигрантов, так как объемы строительства будут расти.

Подготовила Марина Трубилина