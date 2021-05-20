Новости

В Ивановской области пропал полицейский 19:28
Украина внесла в черный список еще трех российских актеров 19:06
Президент Исландии поприветствовал Сергея Лаврова по-русски 18:43
На Кубани передали в суд дело полицейского, насмерть сбившего подростка 18:35
Лавров расписался в книге почетных гостей премьер-министра Исландии 18:28
Посол России в Израиле готовит эвакуацию россиян из Газы 18:26
Глава СПЧ поддержал идею заменить трудовых мигрантов заключенными 18:25
Зеленский поздравил Украину с днем вышиванки в косоворотке 18:21
В Петербурге бизнесмен пойдет под суд из-за кредита 18:15
Сборная России по футболу провела первую тренировку перед Евро 18:08
Минэнерго РФ: Энергомост в Крым работает в штатном режиме 18:07
Евросоюз принял отказ США от новых санкций по "Северному потоку-2" 18:06
Пострадавшие в теракте в Беслане получили первые 7 млн рублей выплат 18:03
Экс-солистка "Тату" ответила критикам ее предвыборных роликов 17:58
На дне Баренцева моря нашли подлодку и самолет "Бостон" 17:53
На горнолыжном курорте Шерегеш к 2024 году построят аэропорт 17:49
В Бразилии произвели первую партию вакцины "Спутник V" 17:47
В Таиланде на прививку от коронавируса заманивают золотом и коровами 17:45
Минск и Москва развивают сотрудничество по всем ключевым направлениям 17:44
Прокурор попросил 38 лет для фигурантов дела о перестрелке в "Москва-Сити" 17:27
В Петербурге умер оператор, снявший сериал "Таинственная страсть" 17:24
Серийный отравитель Мурат Сабанов приговорен к 16 годам строгого режима 17:10
Москалькова: Осужденный во Франции россиянин Винник готов начать голодовку 17:04
В 2020 году объем соцподдержки населению составил более 10 трлн рублей 17:03
По делу об избиении полицейского на незаконной акции осужденный получил 4 года 16:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
20.05.2021 18:25
Рубрика: Происшествия

Глава СПЧ поддержал идею заменить трудовых мигрантов заключенными

Предложение директора Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова заменить в России трудовых мигрантов заключенными имеет смысл, считает глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Но, как отметил он, только при условии добровольности со стороны заключенного и при оплате этого труда.

В России к 2024 году планируют ликвидировать почти 10% учреждений ФСИН

"Если заключенным будет предложена работа, и они добровольно на нее согласятся, если она будет определенным образом оплачиваться, то почему нет, - заявил Фадеев в интервью Gazeta.Ru. - Начальник ФСИН сказал, что "это будет не ГУЛАГ". Далее надо будет разбираться в деталях, какие есть предложения".

При этом, по мнению главы СПЧ, возможность работать есть не во всех исправительных учреждениях.

"Далеко не все осужденные заняты работой, далеко не во всех российских колониях есть работа. Это очень серьезная проблема, потому что сидеть за колючей проволокой без работы гораздо тяжелее, чем сидеть с работой", - считает он.

Напомним, что ранее глава ФСИН выступил с предложением заменить труд мигрантов работой заключенных.

"Это будут абсолютно новые достойные условия, - заявил Калашников на координационном совете уполномоченных по правам человека в Красноярске. - Потому что этот человек будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, или работодатель ему предоставит условия для проживания с семьей. Он будет получать достойную зарплату".

Происшествия Правосудие Тюрьмы Президент Совет по правам человека Правительство Минюст ФСИН

Главное сегодня

Интервью с зампредом Банка России Михаилом Алексеевым. Главное
Президент РФ объявил эвакуацию граждан России и СНГ из сектора Газа
Мишустин утвердил правила кешбэка на путевки в детские лагеря
МИД обозначил критерий для недружественных государств
Евросоюз принял отказ США от новых санкций по "Северному потоку-2"
За вождение в пьяном виде, дебош и судимость лишат права на ружье
Суд разъяснил, что делать родителям, если ребенок в школе получил травму