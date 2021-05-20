Глава СПЧ поддержал идею заменить трудовых мигрантов заключенными

Предложение директора Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова заменить в России трудовых мигрантов заключенными имеет смысл, считает глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Но, как отметил он, только при условии добровольности со стороны заключенного и при оплате этого труда.

"Если заключенным будет предложена работа, и они добровольно на нее согласятся, если она будет определенным образом оплачиваться, то почему нет, - заявил Фадеев в интервью Gazeta.Ru. - Начальник ФСИН сказал, что "это будет не ГУЛАГ". Далее надо будет разбираться в деталях, какие есть предложения".

При этом, по мнению главы СПЧ, возможность работать есть не во всех исправительных учреждениях.

"Далеко не все осужденные заняты работой, далеко не во всех российских колониях есть работа. Это очень серьезная проблема, потому что сидеть за колючей проволокой без работы гораздо тяжелее, чем сидеть с работой", - считает он.

Напомним, что ранее глава ФСИН выступил с предложением заменить труд мигрантов работой заключенных.

"Это будут абсолютно новые достойные условия, - заявил Калашников на координационном совете уполномоченных по правам человека в Красноярске. - Потому что этот человек будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, или работодатель ему предоставит условия для проживания с семьей. Он будет получать достойную зарплату".