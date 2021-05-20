Грузия откроет сухопутные границы в начале лета

Грузия планирует открыть сухопутные границы к началу туристического сезона. Об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава. Она отметила, что прорабатывается сценарий, аналогичный тому, что использовался на первом этапе снятия ограничений.

"Все будет под очень серьезным контролем - примерно так, как это было сделано с воздушной границей", - подчеркнула Турнава. По ее словам, в условиях пандемии контролировать состояние здоровья туристов, прибывших воздушным путем, легче, чем сухопутным.

Напомним, третьего мая в Грузии был ужесточен карантин. Автобусы, метро и маршрутные такси не перевозили пассажиров. А 13 мая общественный транспорт возобновил свою работу. Масочный режим в стране по-прежнему сохраняется. В основном в республике циркулирует "британский" штамм коронавируса SARS-CoV-2.