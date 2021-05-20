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Рубрика: В мире

ХАМАС нанес ракетные удары по двум авиабазам в Израиле

Военные подразделения ХАМАС заявили, что нанесли ракетные удары по израильским авиабазам Тель-Ноф и Хацерим. А армия еврейского государства уничтожила объекты ПВО в секторе Газа.

Фото: REUTERS
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Палестино-израильский конфликт обострился 10 мая. За 10 дней из сектора Газа по территории Израиля выпустили около четырех тысяч ракет. Большую их часть (примерно 90 процентов) перехватила система "Железный купол". Но около 600 ракет все-таки долетели до территории анклава, погибли 12 израильтян, более 50 - пострадали.

Тель-Авив нанес сотни ответных ударов, число жертв среди палестинцев достигло 227, сообщает РИА Новости со ссылкой на военных.

В мире Ближний Восток Израиль В мире Ближний Восток Палестина Палестино-израильский конфликт

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