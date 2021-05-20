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Как установить новый Android 12 на смартфон и стоит ли это делать?

Текст:   Антон Благовещенский
20.05.2021,  
18:08
Фото: Google Фото: Google
Фото: Google

Представленная 18 мая новая версия Android 12 уже доступна для скачивания и установки на небольшое число смартфонов от разных производителей. Но не все знают, как установить Android 12 на свой смартфон, даже если он есть в списке поддерживаемых.

Вот пошаговая инструкция для тех, кто решил на себе испытать все прелести нового интерфейса и все, даже самые ужасные, баги тестовой версии. В настоящее время Android 12 доступна для смартфонов Google Pixel (начиная с модели Pixel 3), позднее подключатся и другие производители.

1. Открыть страницу бета-версии Android 12 и зарегистрировать свой смартфон (нужно выбрать аппарат из списка доступных устройств).

2. Дождаться уведомления на самом смартфоне, что новое ПО готово к установке, или проверить наличие обновления вручную в разделе "Система - Обновление системы". The Verge пишет, что ждать придется от нескольких минут до нескольких часов.

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Однако в зависимости от производителя процесс обновления смартфона до Android 12 может быть разным. На сайте Google опубликованы инструкции для обладателей смартфонов Asus, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp, Tecno, TCL, Vivo, Xiaomi и ZTE.

Практически во всех инструкциях большими буквами написано, что многие функции будут работать некорректно: может плохо срабатывать сканер отпечатка пальца или лица, не работать видеосвязь, браузер - не открывать сайты и так далее. Кроме того, при малейшем несоблюдении инструкции есть опасность превращения смартфона в кирпич. Обновление Android 12 для разработчиков не рекомендуется устанавливать на устройства, находящиеся в повседневном использовании.

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