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20.05.2021 09:53
Рубрика: Власть

Косачев: Сдержанный оптимизм Лаврова после встречи с Блинкеном - хороший знак

Текст: Константин Косачев (вице-спикер Совета Федерации)
По поводу первых очных переговоров российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Рейкьявике.

1. Понравился сдержанный оптимизм главы нашего МИД по итогам. Зная традиционно реалистичные оценки Сергея Викторовича, это, полагаю, весьма хороший знак.

Фото: Пресс-служба МИД РФ
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2. Признание ненормальности сложившейся ситуации и наличия завалов, которые надо разгребать - также важная отправная точка. Понятно, что и причины, и, соответственно, выходы сторонам видятся по-разному, но для того и существует диалог, чтобы сводить подходы к единому знаменателю.

3. Ожидаемо обозначив разногласия, куда ж без этого, стороны постарались выделить те темы, по которым можно работать вместе: иранская ядерная программа, Афганистан, разоруженческий блок - и это действительно прозвучало. Кроме того - пандемия, климат, Корейский полуостров и региональные конфликты.

Теперь слово за президентами, и это, конечно же, ключевой момент. Причем я бы сказал, что ситуация зависит в большей степени от американского лидера, поскольку наши позиции, как говорится, на столе, и готовность к сотрудничеству всегда обозначалась открыто. Но, разумеется, не в режиме исполнения одной стороной указаний другой - только равноправие и понимание обоюдных интересов.

Фото: пресс-служба СФ
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Поэтому будем следить за развитием событий, как говорят в новостях. Лучшим продолжением было бы возобновление большинства прежних переговорных форматов и устранение самых вопиющих проблем, в частности, в работе обеих дипмиссий.

А чтобы не было излишнего оптимизма - спустя 30 минут после начала переговоров в Рейкьявике Вашингтон ввел (и тут же притормозил) санкции в отношении нескольких судов и организаций, участвующих в строительстве трубопровода "Северный поток-2". Пока это наши реалии, хотя свет в конце тоннеля забрезжил.

Источник: страница вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева в Facebook.

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