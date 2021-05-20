Косачев: Сдержанный оптимизм Лаврова после встречи с Блинкеном - хороший знак

1. Понравился сдержанный оптимизм главы нашего МИД по итогам. Зная традиционно реалистичные оценки Сергея Викторовича, это, полагаю, весьма хороший знак.

2. Признание ненормальности сложившейся ситуации и наличия завалов, которые надо разгребать - также важная отправная точка. Понятно, что и причины, и, соответственно, выходы сторонам видятся по-разному, но для того и существует диалог, чтобы сводить подходы к единому знаменателю.

3. Ожидаемо обозначив разногласия, куда ж без этого, стороны постарались выделить те темы, по которым можно работать вместе: иранская ядерная программа, Афганистан, разоруженческий блок - и это действительно прозвучало. Кроме того - пандемия, климат, Корейский полуостров и региональные конфликты.

Теперь слово за президентами, и это, конечно же, ключевой момент. Причем я бы сказал, что ситуация зависит в большей степени от американского лидера, поскольку наши позиции, как говорится, на столе, и готовность к сотрудничеству всегда обозначалась открыто. Но, разумеется, не в режиме исполнения одной стороной указаний другой - только равноправие и понимание обоюдных интересов.

Поэтому будем следить за развитием событий, как говорят в новостях. Лучшим продолжением было бы возобновление большинства прежних переговорных форматов и устранение самых вопиющих проблем, в частности, в работе обеих дипмиссий.

А чтобы не было излишнего оптимизма - спустя 30 минут после начала переговоров в Рейкьявике Вашингтон ввел (и тут же притормозил) санкции в отношении нескольких судов и организаций, участвующих в строительстве трубопровода "Северный поток-2". Пока это наши реалии, хотя свет в конце тоннеля забрезжил.

Источник: страница вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева в Facebook.