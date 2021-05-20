Как пройдут и во что выльются первые переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и нового госсекретаря США Энтони Блинкена - эти вопросы стали главной интригой первого дня заседания Арктического совета в столице Исландии. Как признал российский министр, не каждый раз двусторонняя встреча "на полях" форума становится такой сенсацией и собирает столько журналистов.

И хотя по ее итогам лед между Москвой и Вашингтоном явно не растаял, да и никакого совместного выхода к прессе не последовало, каждый из дипломатов на свой лад выразил сдержанный оптимизм насчет возможного взаимодействия там, где у двух держав еще остались общие интересы. Впрочем, главная интрига - о том, где и когда может состояться российско-американский саммит - осталась пока нераскрытой.

Поблагодарив друг друга за согласие сверить часы по всем вопросам двусторонней и международной повестки, Лавров и Блинкен признали: расхождений между Москвой и Вашингтоном сейчас куда больше, чем точек соприкосновения.

"Наша позиция простая: готовы обсуждать все без исключения вопросы при понимании, что это обсуждение будет честным, с фактами "на столе" и на взаимоуважительной основе. Законы дипломатии предполагают взаимность, в том числе в том, что касается ответа на какие-то недружественные действия. Самое главное, чтобы мы старались максимально использовать дипломатические возможности", - отметил российский министр.

Блинкен его заверил, что Вашингтон стремится наладить с Москвой "предсказуемые и стабильные отношения", которые "пойдут во благо американскому и российскому народу и всему миру". По его словам, в этом состоит главная цель американской администрации. При этом он не преминул заявить, что "Америка будет отвечать на любые агрессивные действия в свой адрес или в адрес своих союзников".

Со своей стороны, Сергей Лавров призвал коллег начать как можно скорее пересматривать весь комплекс проблем, доставшийся двум странам в наследство от прежних американских администраций. "Есть понимание необходимости преодолеть нездоровую ситуацию, которая сложилась в наших отношениях в предыдущие годы. "Завалов" очень много, разгребать их непросто. Почувствовал у Энтони Блинкена и у его команды нацеленность на то, чтобы это сделать. За нами дело не станет", - заверил глава МИД РФ.

Впрочем, пока Лавров и Блинкен назвали не так много конкретных направлений, где они видят возможности для реального взаимодействия. Среди них - содействие разрядке на Корейском полуострове, политико-дипломатическое урегулирование в Афганистане, где активно работает расширенная "тройка" в составе России, Китая, США и Пакистана, попытка реанимировать международное соглашение по иранской ядерной программе, из которого в одностороннем порядке вышел Вашингтон при Трампе. Конечно же, в Москве считают приоритетом возобновление диалога по вопросам стратегической стабильности.

"Это ключевая задача, о решении которой волнуется большинство государств в международном сообществе. Это обязанность России и США как крупнейших ядерных держав. Подтвердили наше предложение начать диалог, рассматривая все факторы, влияющие на стратегическую стабильность: ядерные, неядерные, наступательные, оборонительные. Не увидел отказа от такой концепции, но экспертам предстоит над этим еще поработать", - дипломатично заметил глава МИД РФ.

"Будем докладывать нашим президентам. Встреча состоялась по итогам телефонной беседы Владимира Путина и Джо Байдена в апреле. Надеюсь, они определят дальнейшие пути общих усилий по исправлению явно нездоровой ситуации в двусторонних отношениях", - заключил Лавров.

При этом вопрос о том, дала ли Москва добро на российско-американский саммит, глава дипведомства комментировать не стал. "Мы не таможня, чтобы давать добро", - в шутливой форме ответил министр. Напомним, что ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил "не гадать на кофейной гуще" по этому вопросу. "Как только и если окончательная договоренность будет достигнута, мы сделаем соответствующее сообщение", - отмечал Песков.